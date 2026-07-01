डूंगरपुर: महिला क्रिकेटर से हैरेसमेंट मामले में बड़ा एक्शन, SP ने दो पुलिसकर्मी को किया सस्पेंड

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानDungarpur News: महिला क्रिकेटर से हैरेसमेंट मामले में बड़ा एक्शन, SP ने दो पुलिसकर्मी को किया सस्पेंड

Dungarpur News: महिला क्रिकेटर से हैरेसमेंट मामले में बड़ा एक्शन, SP ने दो पुलिसकर्मी को किया सस्पेंड

Dungarpur News In Hindi: राजस्थान के डूंगरपुर में महिला क्रिकेटर से हैरेसमेंट मामले में SP मनीष कुमार की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है. शिकायत के बाद 2 हेड कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 01 Jul 2026 08:40 PM (IST)
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राजस्थान पुलिस की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा बड़े दावे किए जाते हैं, और इसी क्रम में डूंगरपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहाँ रक्षक को ही भक्षक बनते देखा गया, लेकिन पुलिस अधीक्षक (SP) मनीष कुमार की तरफ से त्वरित और कड़ा एक्शन लिया गया.

एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी की शिकायत पर कड़ा रुख अपनाते हुए महकमे की ओर से दो हेड कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इन दोनों पुलिसकर्मियों पर महिला खिलाड़ी के साथ हैरेसमेंट (प्रताड़ना) किए जाने के बेहद गंभीर और शर्मनाक आरोप लगाए गए हैं.

SP कार्यालय में सौंपी गई थी विस्तृत शिकायत

इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि पीड़ित महिला क्रिकेट खिलाड़ी की ओर से सीधे डूंगरपुर एसपी मनीष कुमार के कार्यालय में उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाई गई थी. पीड़िता की तरफ से पुलिस अधीक्षक को एक विस्तृत शिकायती पत्र सौंपा गया. इस पत्र में महिला खिलाड़ी की ओर से अपनी आपबीती को विस्तार से बताया गया और पुलिस विभाग में ही तैनात दो हेड कांस्टेबलों पर मानसिक उत्पीड़न और गंभीर प्रताड़ना के आरोप लगाए गए. यह भी बताया गया कि किस तरह इन पुलिसकर्मियों की तरफ से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महिला खिलाड़ी को लंबे समय से परेशान किया जा रहा था.

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तुरंत लिया गया कड़ा एक्शन, महकमे में मचा हड़कंप

मामले की गंभीरता और महिलाओं से जुड़े अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए, एसपी मनीष कुमार की ओर से बिना किसी देरी के सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई. उनके कड़े निर्देश पर चितरी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह और पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल विपेंद्र सिंह को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. एसपी की ओर से की गई इस त्वरित कार्रवाई से पूरे स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

DSP को सौंपी गई जांच, महकमे की ओर से दिया गया सख्त संदेश

पुलिस प्रशासन की तरफ से इस कार्रवाई के जरिए यह साफ संदेश दिया गया है कि महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. वर्दी का रौब दिखाकर महिलाओं को परेशान करने वाले पुलिसकर्मियों से सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि कानून सभी के लिए एक समान है. आगे की कानूनी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए इस मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच का जिम्मा अब पुलिस उपाधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारी को सौंप दिया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर आगे की विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 01 Jul 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
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