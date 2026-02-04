आसमान छूती कीमतों के बीच कोटा राजस्थान ने पकड़ी 50 किलो चांदी! बिना कागज के ही कार में भरी थीं

कोटा ग्रामीण में अवैध तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत थाना कनवास पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 49.43 किलोग्राम कच्ची चांदी की सिल्लियां जब्त की हैं.

जानकारी के अनुसार, चांदी की सिल्लियों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

धातुओं की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा अभियान

पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब एवं बिना टैक्स कीमती धातुओं की तस्करी की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा के निर्देशन में थानाधिकारी अनूप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने मंगलवार, 3 फरवरी को कनवास तिराहा मोरूकला पर नाकाबंदी के दौरान एक क्रेटा कार को रोका गया.

पुलिस ने कार्रवाई कर जब्त की चांदी

जानकारी के अनुसार, तलाशी के दौरान वाहन से भारी मात्रा में कच्ची चांदी की सिल्लियां बरामद हुईं. चांदी के संबंध में वैध कागजात नहीं मिलने पर चोरी या किसी अन्य अपराध से संबंधित होने का संदेह होने पर धारा 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कार्रवाई करते हुए चांदी जब्त की गई.

आयकर और जीएसटी विभाग ने चलाया अभियान

इस मामले में मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले आशिष पुत्र प्रकाशचंद जैन निवासी नीलेश्वरी कॉलोनी, गरौठ तथा पीरूलाल पुत्र मोतीलाल माली निवासी माली मोहल्ला, गरौठ के कब्जे से चांदी जब्त की गई है. जानकारी के अनुसार, जब्ती की सूचना आयकर विभाग एवं जीएसटी विभाग को दे दी गई है. इतनी बड़ी मात्रा में कच्ची चांदी की खरीद-फरोख्त और परिवहन को लेकर जांच जारी है.

