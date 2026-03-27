जयपुर में नायरा ने बढ़ाए पेट्रोल और डीजल के दाम, तेल भरवाने आए लोगों ने की ये मांग

मिडिल ईस्ट (खाड़ी देशों) में चल रहे युद्ध का असर अब भारत में रसोई गैस के बाद पेट्रोल और डीजल की सप्लाई व कीमतों पर भी दिखने लगा है. कच्चे तेल (Crude Oil) की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए निजी क्षेत्र की तेल कंपनी 'नायरा एनर्जी' (Nayara Energy) ने राजस्थान समेत पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी ने तत्काल प्रभाव से पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये और डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है.

राजधानी जयपुर में पेट्रोल-डीजल के दाम तो बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन प्रबंधन की तरफ से ग्राहकों को इसकी कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी जा रही है. जयपुर में नायरा के पेट्रोल पंपों पर कहीं भी दाम बढ़ाए जाने की सूचना देने वाले बोर्ड नहीं लगाए गए हैं. पंपों पर तेल भरवाने पहुंच रहे तमाम लोगों को इस भारी बढ़ोतरी के बारे में तब पता चल रहा है, जब वे बिल का पेमेंट कर रहे हैं.

फिक्स अमाउंट वालों को भनक नहीं

कई ग्राहक जो फिक्स अमाउंट (जैसे 100 या 500 रुपये) का तेल डलवा रहे हैं, उन्हें कम मात्रा मिलने के बावजूद दाम बढ़ने की जानकारी तक नहीं हो पा रही है. ग्राहकों ने मांग की है कि पारदर्शिता के लिए पंपों पर रेट बढ़ने का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए.

क्या हैं नई कीमतें?

मूल्य वृद्धि के बाद जयपुर में नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंपों पर नई दरें इस प्रकार हैं. पहले जो पेट्रोल 105 रुपये में मिल रहा था, वह अब 110 रुपये प्रति लीटर हो गया है. डीजल के दाम 90 रुपये से बढ़कर 93 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं.

अन्य तेल कंपनियों पर भी दाम बढ़ाने का दबाव?

पंप संचालकों का स्पष्ट कहना है कि उन्होंने ये दाम अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के कारण कंपनी के सख्त निर्देशों पर बढ़ाए हैं. आपको बता दें कि देश भर में नायरा एनर्जी के करीब 6,800 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से लगभग 900 अकेले राजस्थान में स्थित हैं. देश के कुल पेट्रोल पंप नेटवर्क में नायरा की हिस्सेदारी करीब 7% है.

नायरा के इस बड़े कदम के बाद अब आम जनता और बाजार में इस बात की आशंका तेज हो गई है कि जल्द ही दूसरी प्रमुख सरकारी और निजी तेल कंपनियां भी पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती हैं.