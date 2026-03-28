राजस्थान में मौसम का अलर्ट, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, किसानों के लिए नुकसान की आशंका

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का अलर्ट, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, किसानों को नुकसान
Rajasthan Weather News In Hindi: राजस्थान में आज से नया मौसम तंत्र सक्रिय हो रहा है, जिससे अधिकांश जिलों में बारिश और ओले गिरने की संभावना है. 28 मार्च से अप्रैल के पहले सप्ताह तक मौसम बदलेगा.
राजस्थान मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश में एक नया वेदर सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है जिसका असर प्रदेश के अधिकांश जिलों में देखने को मिलेगा. इस बदलते वेदर सिस्टम के चलते आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश और ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है. बदलते मौसम के चलते गर्मी का असर भी कम हुआ है और आज प्रदेश के करीब 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
28 मार्च से अप्रैल के पहले हफ्ते तक लगातार बदलेगा मौसम
मौसम विभाग की मानें तो 28 मार्च से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक लगातार मौसम में बदलाव होते रहेंगे. शुरुआत में हल्की बारिश के संकेत बताए गए हैं, वहीं अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बारिश के साथ-साथ आंधी चलने और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है.
मौसम विभाग के राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मार्च के अंत से ही मौसम में बदलाव शुरू हो गए हैं और अप्रैल के पहले सप्ताह में लगातार सिस्टम आने की संभावना रहेगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस नए वेदर सिस्टम से प्रदेश में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान सामान्य के आसपास ही रहेगा.
किसानों को चेतावनी - कटी फसलें सुरक्षित जगह रखें
नए वेदर सिस्टम के आने से सबसे अधिक नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को होने की आशंका है क्योंकि इस दौरान नई कटी हुई फसलें जो खेतों में रखी हुई हैं उन्हें नुकसान होने की संभावना है. ऐसे में किसानों को अपनी कटी हुई फसलों को मंडियों या किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा ताकि बारिश और ओलावृष्टि से उन्हें बचाया जा सके.
आज इन 7 जिलों में येलो अलर्ट
कल शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम बिल्कुल साफ रहा, लेकिन आज से मौसम में बदलाव नजर आने लगेंगे. आज जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और नागौर में बारिश के आसार बताए गए हैं और इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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Source: IOCL