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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJodhpur News: जोधपुर के लूनी में दिनदहाड़े चोरी, घूंघट में आई महिलाओं ने उड़ाई ज्वैलरी, CCTV में कैद

Jodhpur News: जोधपुर के लूनी में दिनदहाड़े चोरी, घूंघट में आई महिलाओं ने उड़ाई ज्वैलरी, CCTV में कैद

Jodhpur News In Hindi: राजस्थान के लूणी में दो महिलाओं ने घूंघट की आड़ में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की. उन्होंने दुकानदार को बातों में उलझाकर गहने चुरा लिए. सीसीटीवी फुटेज से घटना का खुलासा हुआ.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 27 Mar 2026 11:22 PM (IST)
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राजस्थान के जोधपुर स्थित लूनी कस्बे में दिनदहाड़े चोरी की एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक ज्वैलरी शॉप पर 'घूंघट' की आड़ में आई दो शातिर महिलाओं ने बड़ी चालाकी से चोरी की घटना को अंजाम दिया. इस दुस्साहसिक वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और स्थानीय व्यापारियों में भारी दहशत और रोष का माहौल है.

पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों में साफ-साफ रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज में देखा जा सकता है कि दो महिलाएं पारंपरिक घूंघट ओढ़े हुए एक आम ग्राहक की तरह दुकान में प्रवेश करती हैं. वे बड़े ही इत्मीनान से दुकानदार को अपनी बातों में उलझाती हैं और जेवरात (गहने) देखने का बहाना बनाती हैं.

बातों में उलझाकर पलक झपकते किया हाथ साफ

चोरी का तरीका बेहद शातिराना था. जानकारी के अनुसार एक महिला लगातार दुकानदार का ध्यान भटकाने के लिए उससे मोल-भाव और जेवरात दिखाने की बात करती रही. इसी बीच, दूसरी महिला ने मौके का फायदा उठाया और बड़ी ही सफाई से कीमती जेवरात पर हाथ साफ कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद चंद मिनटों में ही दोनों महिलाएं दुकान से निकल गईं और किसी को शक तक नहीं हुआ.

स्टॉक चेक करने पर हुआ चोरी का खुलासा

घटना के तुरंत बाद दुकानदार को इस चोरी की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी. लेकिन जब दिन के अंत में या कुछ समय बाद दुकान का स्टॉक चेक किया गया, तो जेवरात गायब मिले. शक होने पर जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तब जाकर इन घूंघट वाली महिलाओं की पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ.

व्यापारियों में भारी रोष

घटना की सूचना मिलते ही लूणी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिलाओं की पहचान करने और उनके भागने के रास्तों का पता लगाने का प्रयास कर रही है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से स्थानीय व्यापारियों में भारी रोष है. उनका कहना है कि इलाके में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस गश्त व सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए. पुलिस ने आमजन और व्यापारियों से अपील की है कि वे अपनी दुकानों पर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 11:21 PM (IST)
Tags :
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
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