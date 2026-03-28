जोधपुर में गणगौर मेले के दौरान बवाल, मामूली विवाद से पथराव, कई हिरासत में

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राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में शुक्रवार को गणगौर के भोलावनी मेले के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मामूली विवाद ने देखते ही देखते सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया. मकराना मोहल्ला लायकान क्षेत्र में हुए इस घटनाक्रम में दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिससे इलाके में भय और तनाव का माहौल बन गया.

शहर में गणगौर पर्व के चलते जगह-जगह मेले और धार्मिक आयोजन चल रहे थे. भोलावनी मेले में भी बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे. इसी दौरान मकराना मोहल्ला (लायकान) क्षेत्र में महिलाएं मेले के लिए जा रही थीं, तभी दो युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर भीड़ में घुस आए और महिलाओं से टकरा गए.

गहने छीनने की कोशिश

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस दौरान युवकों ने महिलाओं के गहने छीनने की कोशिश की. अचानक हुई इस घटना से मौके पर मौजूद लोग आक्रोशित हो गए और दोनों युवकों को पकड़ने का प्रयास किया. हालांकि, आरोपी वहां से भाग निकलने में सफल रहे. दोनों युवक अपने साथ दर्जनभर युवकों को लेकर वापस लौटे. इसके बाद अचानक भीड़ पर पथराव शुरू कर दिया गया. देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और इलाके में जमकर पत्थरबाजी होने लगी. इस दौरान कई लोग इधर-उधर भागते नजर आए और क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस ने संभाला मोर्चा, भारी पुलिस बल तैनात

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने का प्रयास किया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर शरत कविराज सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर क्षेत्र में तैनात किया गया और भीड़ को तितर-बितर किया गया. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी भी की.

चार लोगों को हिरासत में लिया, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ईस्ट के डीसीपी मनीष कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद अचानक हुआ और यह कोई पूर्व नियोजित घटना नहीं थी. सड़क पर निकलने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा बाद में बढ़ गया. पुलिस ने दोनों पक्षों के चार लोगों को हिरासत में लिया है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि असली आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.

इलाके की पुरानी समस्याएं भी आईं सामने

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की अन्य समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया. निवासियों का कहना है कि मकराना मौला इलाके में नशे का अवैध कारोबार और अवैध टैक्सी स्टैंड लंबे समय से सक्रिय हैं, जिसके चलते आए दिन छोटे-छोटे विवाद होते रहते हैं. लोगों ने इन गतिविधियों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की है.

फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, पुलिस सतर्क

घटना के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और लगातार गश्त की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि स्थिति फिलहाल पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति बनी हुई है. पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है, ताकि त्योहार का माहौल खराब न हो.