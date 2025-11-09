कोटा में डबल मर्डर से सनसनी, 60 हजार के लिए मां-बेटी का कत्ल, 2 आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के कोटा शहर के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में 7 नवंबर को हुए दिल दहला देने वाले मां-बेटी के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटों के भीतर खुलासा कर दिया है. इस "ब्लाइंड मर्डर" ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी. पुलिस ने इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभी भी फरार है. हत्या का कारण मात्र 60 हजार रुपये का आपसी लेन-देन बताया जा रहा है.

जिला पुलिस अधीक्षक (SP) तेजस्वनी गौतम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत 16 विशेष टीमों का गठन किया था. इन टीमों ने चौबीसों घंटे काम करते हुए सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तकनीकी इनपुट (मोबाइल लोकेशन आदि) का विश्लेषण किया और दर्जनों लोगों से पूछताछ की.

जंगल में छुपे थे आरोपी

जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान प्रदीप वैष्णव और भरत के रूप में की. दोनों आरोपी पुलिस से बचने के लिए कोटा के पास मुकुन्दरा के घने जंगलों में जा छुपे थे. पुलिस टीमों ने सटीक सूचना के आधार पर जंगल में सघन तलाशी अभियान चलाकर दोनों को सफलतापूर्वक दबोच लिया. मामले में राजू उर्फ मामू नाम का एक तीसरा आरोपी भी शामिल है, जो फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है.

60 हजार के लिए रची साजिश

कोटा की एसपी सिटी तेजस्विनी गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मृतका ज्योति वैष्णव (45) और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे. एसपी के मुताबिक, ज्योति ने एक आरोपी से करीब 60 हजार रुपये उधार लिए थे.

आरोपी जब अपने पैसे वापस मांग रहा था, तो ज्योति पैसे लौटाने में आनाकानी कर रही थी. इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने ज्योति की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली.

बेटी ने देख लिया था, इसलिए उसे भी मार डाला

पुलिस के अनुसार, 7 नवंबर के दिन आरोपी प्रदीप, भरत और राजू उर्फ मामू योजना के तहत ज्योति के घर में घुसे. उन्होंने पहले ज्योति की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी. वे घर में लूटपाट कर ही रहे थे कि तभी मृतका की बेटी पलक वैष्णव (18) स्कूल से घर लौट आई.

बेटी ने अपनी मां को मृत पाया और आरोपियों को पहचान लिया. पहचान उजागर होने के डर से और सबूत मिटाने की नीयत से, आरोपियों ने बेटी पलक की भी गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद वे घर में रखे जेवर और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए.

इस दोहरे हत्याकांड ने कोटा शहर को झकझोर कर रख दिया है. फिलहाल, गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और घर से लूटे गए जेवरात की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस की टीमें तीसरे फरार आरोपी राजू उर्फ मामू की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं.