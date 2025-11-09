राजस्थान के जालौर में चलती थार में लगी आग, चालक की समझदारी से टल गया बड़ा हादसा

राजस्थान के जालौर जिले के जसवंतपुरा कस्बे में शनिवार शाम बड़ा हादसा टल गया, जब रेवदर रोड पर नवोदय स्कूल और जलदाय विभाग कार्यालय के पास एक चलती थार जीप में अचानक आग लग गई. शाम करीब 6 बजे हुई इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

सूचना मिलते ही थानाधिकारी गुमान सिंह भाटी जाब्ते सहित और तहसीलदार नीरज कुमारी मौके पर पहुंचे. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति तुरंत बंद कराई गई. इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है और कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं. शुरूआती जांच में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है.

रेवदर से जसवंतपुरा की ओर आ रही थी बस

बताया जा रहा है कि थार रेवदर से जसवंतपुरा की ओर आ रही थी, तभी इंजन से चिंगारी निकलते ही आग भड़क उठी. चालक ने तुरंत जीप रोककर अपनी जान बचाई. स्थानीय लोगों और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से पानी के टैंकर मंगवाकर करीब 50 मिनट में आग पर काबू पाया गया. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि भीषण आग की लपटें कस्बे से भी दिखाई दे रही थीं और बीओटी रोड पर करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा.

चालक की सूझ-बूझ से टला हादसा

बता दें कि कार में जैसे ही धुंआ उठा चालक ने फौरन ही किनारे कर गाड़ी रोकी, और सभी लोग उतर गए. देखते ही देखते कार से आग की लपटें उठनें लगीं. ड्राईवर ने बताया कि कार बिलकुल ठीक थी, अचानक कैसे आग लग गयी, कुछ समझ नहीं आ रहा.

उधर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के बाद आग के कारणोंकी जांच शुरू कर दी है. दमकल अधिकारी ने कार चालकों से अपील भी की है कि समय-समय पर गाड़ी की सर्विस और फिटेनस जरुर चेक करवाएं. अनधिकृत चीजें गाड़ी में न लगावाएं, कभी-कभार इन चीजों से भी हादसे हो जाते हैं.