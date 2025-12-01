कोटा में कांग्रेस की मंडलीय बैठक बनी अखाड़ा, आपस में भिड़े प्रभारी और अध्यक्ष

राजस्थान के कोटा जिले के बोरखेड़ा क्षेत्र में आयोजित कांग्रेस की मंडलीय बैठक विवाद का अखाड़ा बन गई. कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान लाडपुरा विधानसभा प्रभारी नेमीचंद गुर्जर और बोरखेड़ा मंडल अध्यक्ष दीपक नामदेव के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते गाली-गलौज और धक्का-मुक्की तक पहुंच गई.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद संगठन में हलचल मच गई है. यह घटना शनिवार (29 नवंबर) की शाम की है, लेकिन इसका सीसीटीवी सोमवार (1 दिसंबर) को सामने आया है. पार्टी ने SIR अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी.

कार्यकर्ताओं की बैठक में मौजूद थे पदाधिकारी

बैठक में प्रभारी नेमीचंद गुर्जर और मंडल अध्यक्ष दीपक नामदेव सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे. बैठक के दौरान बीएलओ और बीएलए के कामकाज को लेकर चर्चा चल रही थी. इसी दौरान मंडल अध्यक्ष दीपक नामदेव और प्रभारी नेमीचंद गुर्जर में बहसबाजी होने लगी.

यह बहस इतनी बढ़ गई कि कुछ ही देर में दोनों नेता खड़े होकर आमने सामने आ गए और आपस में गाली गलौज व धक्का मुक्की करने लगे. इस दौरान दोनों के समर्थक भी इकट्ठे होने लगे. घटना से बैठक का माहौल गरमाया गया.

कार्यकर्ताओं ने किया बीच-बचाव

स्थिति बिगड़ती देख कई कार्यकर्ताओं ने बीच-बचाव किया, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना रहा. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मारपीट,धमकी और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं. हंगामे के चलते बैठक कुछ ही देर में खत्म कर दी गई. इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भेज दी गई है.

वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चर्चा तेज है, जबकि संगठन स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. बहरहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और चर्चा का सबब बना हुआ है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद खलबली मच गई. राज्य में यह विषय चर्चा का केंद्र बना हुआ है.