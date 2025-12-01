हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानखांसी की दवाई पीने से बिगड़ी लड़की की तबीयत, स्वास्थ्य विभाग ने पिछले दिनों दवाई को किया था बैन

खांसी की दवाई पीने से बिगड़ी लड़की की तबीयत, स्वास्थ्य विभाग ने पिछले दिनों दवाई को किया था बैन

Bharatpur News: भरतपुर में प्रतिबंधित डेक्स्ट्रोमेथॉफन खांसी की दवाई पीने से 22 वर्षीय युवती की तबियत अचानक बिगड़ गई और उसे उल्टी, चक्कर व दर्द की शिकायत के बाद आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया.

By : मुबारिक खान | Updated at : 01 Dec 2025 02:05 PM (IST)
भरतपुर में डेक्स्ट्रोमेथॉफन वाली खांसी की दवाई पीने से एक 22 वर्षीय लड़की की तबियत अचानक बिगड़ गई. 30 नवंबर देर रात दवाई लेने के बाद सुबह उल्टी, चक्कर और शरीर में दर्द शुरू हो गया जिसके बाद परिजन उसे तुरंत आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे.

यह घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने कुछ दिन पहले ही इस खांसी की दवाई को बैन कर बाजार और अस्पतालों से वापस ले लिया था। युवती को दवाई के प्रतिबंधित होने की जानकारी नहीं थी जिससे उसकी तबियत पर गंभीर असर पड़ा.

रात को खांसी आने पर पी ली पुरानी दवाई

परिजनों ने बताया कि घर में काफी समय से पुरानी खांसी की दवाई रखी हुई थी और बेटी को इसके बैन होने की जानकारी नहीं थी. अनुष्का को पिछले तीन दिनों से खांसी की परेशानी थी और बुधवार देर रात करीब 3 बजे उसे फिर तेज खांसी हुई. आराम के लिए उसने घर में रखी वही पुरानी खांसी की बोतल निकालकर पी ली और फिर सो गई. सुबह जब सभी लोग उठे तो अनुष्का की तबियत खराब होने के चलते उसे करीब 9 बजे उठाया गया. तब तक उसकी हालत बिगड़ने के संकेत साफ दिखने लगे.

उल्टी और चक्कर आने पर पहले स्थानीय डॉक्टर को दिखाया

उठते ही अनुष्का को तेज चक्कर आने लगे और लगातार उल्टियां होने लगीं, साथ ही शरीर में दर्द भी बढ़ता गया जिससे घरवालों में घबराहट फैल गई. तुरंत परिजन उसे पास के एक डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे और बताया कि उसने रात में डेक्स्ट्रोमेथॉफन वाली खांसी की दवाई पी थी. डॉक्टर ने स्पष्ट कहा कि यह दवाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाल ही में बैन की गई है और इसके सेवन के बाद दुष्प्रभाव हो सकते हैं. स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने अनुष्का को तुरंत आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी.

अस्पताल में इलाज जारी, परिजन ने जानकारी की कमी पर जताई चिंता

आरबीएम अस्पताल में अनुष्का का इलाज शुरू कर दिया गया और डॉक्टरों ने उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी. फिलहाल लड़की की हालत स्थिर बताई जा रही है और खतरों से बाहर बताया गया है. परिजन का कहना है कि यदि उन्हें दवाई के बैन होने की जानकारी होती तो वे इसे घर में रखते ही नहीं और बेटी को इसका सेवन नहीं करने देते.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाई पर प्रतिबंध का फैसला महत्वपूर्ण है लेकिन इसकी जानकारी लोगों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाई है जिससे ऐसे मामलों की संभावना बढ़ जाती है. परिजनों ने अपील की कि ऐसी किसी भी दवाई पर प्रतिबंध लगे तो इसकी जानकारी मीडिया और आम लोगों तक सबसे पहले पहुंचाई जाए ताकि भविष्य में किसी और की जान जोखिम में न पड़े.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 01 Dec 2025 02:05 PM (IST)
Bharatpur News RAJASTHAN NEWS
