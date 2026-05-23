राम मंदिर और PM मोदी का जिक्र कर मदन दिलावर का कांग्रेस पर हमला, बोले- 'देश को बदनाम करना गलत'

कोटा जिले के रामगंजमंडी में जिला अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर तीखे बयान दिए. मंच से संबोधन के दौरान मंत्री ने कहा कि देश के खिलाफ बयानबाजी करना और विदेशों में भारत की छवि खराब करना गलत राजनीति का हिस्सा बन चुका है.

'कुछ नेता राजनीती के लिए देश पर सवाल उठाते हैं'- मदन दिलावर

कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए दिलावर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जाने वाली अशोभनीय टिप्पणियां देश की भावनाओं को आहत करती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता राजनीतिक लाभ के लिए देश और उसकी संस्थाओं पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं. मंत्री दिलावर ने अपने भाषण में अयोध्या स्थित राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि सालों के संघर्ष और लाखों लोगों के त्याग के बाद मंदिर निर्माण संभव हो पाया है.

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उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया ने गति पकड़ी और करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान मिला. उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनावों में लगातार हार के बाद विपक्षी दलों में बेचैनी दिखाई दे रही है. मंत्री ने दावा किया कि देश की जनता राष्ट्रहित के मुद्दों को समझती है और अब विकास व राष्ट्रवाद की राजनीति को समर्थन मिल रहा है. रामगंजमंडी में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे. मंत्री के बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं.

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