NEET पेपर लीक को लेकर सीकर में NSUI का प्रदर्शन, कहा- 'युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे'

NEET पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे घोटालों के विरोध में NSUI ने सीकर में जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया. राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता पिपराली रोड पर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने करीब आधे घंटे तक सड़क पर बैठकर यातायात रोक दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विनोद जाखड़ ने कहा कि पेपर लीक माफिया ने लाखों युवाओं के सपनों को कुचलने का काम किया है. वर्षों की मेहनत के बावजूद अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को सख्त सजा दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा.

'सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा नहीं कर पा रहे युवा'

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में व्यापक सुधार तथा पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बार-बार हो रहे परीक्षा घोटालों से युवाओं का सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर विश्वास कमजोर हुआ है.

मौके पर पुलिस बल तैनात रहा. समझाइश के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और यातायात व्यवस्था बहाल की गई. एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. NSUI के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि अब बर्दास्त नहीं होगा विद्यार्थियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम सबको अब सड़कों उतरना होगा.

प्रदीप मेघवाल के परिवार को न्याय दिलाने की मांग

सीकर में प्रदीप मेघवाल ने अवसाद में आकर इतना बड़ा कदम उठाया जिसके कारण उसका परिवार पूरा दुःख की घड़ियों के बीच से गुजर रहा है. प्रदर्शन के दौरान 'प्रदीप मेघवाल के परिजनों को न्याय दो' के नारे लगाकर जबरदस्त रोष जताया गया. इस दौरान प्रदीप के पिता और बहन भी पैदल मार्च में शामिल रहे. जाखड़ ने मृतक परिवार को तत्काल पांच करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने और मामले की स्वतंत्र, पारदर्शी जांच कराने की मांग की. स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही.