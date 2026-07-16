राजस्थान विधानसभा में गूंजा राम मंदिर का मुद्दा, कांग्रेस विधायक के सवाल पर मचा बवाल

अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चंदे और ट्रस्ट को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच राजस्थान विधानसभा के विशेष कार्यक्रम में राम मंदिर का मुद्दा उठते ही माहौल गरमा गया. कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और बूंदी से विधायक हरिमोहन शर्मा ने राम मंदिर ट्रस्ट को सूचना का अधिकार (RTI) कानून के दायरे से बाहर रखने पर सवाल उठाया, जिसके बाद सदन में बीजेपी सदस्यों ने जोरदार विरोध किया.

राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे होने पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में हरिमोहन शर्मा ने कहा कि आरटीआई कानून के अनुसार जिस भी निजी संस्था को सरकार की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिलती है, उसे आरटीआई के दायरे में आना चाहिए.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अयोध्या में करीब 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर राम मंदिर ट्रस्ट को दी है. इसके बावजूद ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है.

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कांग्रेस विधायक ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा?

कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा कि राजस्थान में सरकार से किसी भी तरह की सहायता पाने वाली कई निजी संस्थाएं आरटीआई के दायरे में आती हैं, तो फिर राम मंदिर ट्रस्ट के मामले में अलग व्यवस्था क्यों अपनाई गई. हरिमोहन शर्मा के इतना कहते ही सदन में मौजूद बीजेपी नेताओं ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया.

बीजेपी के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने सबसे पहले आपत्ति जताई. इसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा बीजेपी विधायक अपनी-अपनी सीटों से खड़े हो गए और कांग्रेस विधायक के बयान का विरोध करने लगे. कुछ देर तक सदन का माहौल गर्म रहा.

विधानसभा के 75 साल पूरे होने पर हुआ अमृत महोत्सव

दरअसल, राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने पर एक साल तक चलने वाले 'अमृत महोत्सव' का शुभारंभ किया गया. इस विशेष कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे.

कार्यक्रम के शुरुआती वक्ताओं में शामिल हरिमोहन शर्मा ने जैसे ही राम मंदिर का मुद्दा उठाया, सदन में हंगामा शुरू हो गया. अब उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

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