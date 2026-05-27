Kota News: कोटा में 10 साल के बच्चे की हत्या से सनसनी, दोस्त पर कत्ल का आरोप, जानें वजह

राजस्थान के कोटा में रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय मयंक मीणा की निर्मम हत्या ने पूरे शहर को दहला दिया है. मासूम की हत्या के बाद सामने आए एक कथित वीडियो ने मामले को और सनसनीखेज बना दिया है. वीडियो में मयंक एक नाबालिग लड़के के साथ जाता दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि यह फुटेज घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर का है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि मयंक की हत्या उसके ही नाबालिग दोस्त ने कथित लेनदेन विवाद में की और शव को रेलवे वर्कशॉप के सामने झाड़ियों में फेंक दिया. देर रात शव बरामद होने के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश फैल गया. मृतक मयंक एक रेलकर्मी का बेटा था.

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आरोपी को कड़ी सजा की मांग

बेटे की मौत से आहत बुधवार सुबह मोर्चरी के बाहर दर्द से टूटे पिता अमर सिंह ने कहा, “मेरे बेटे का किसी से कोई झगड़ा नहीं था. उसे क्यों मारा गया, समझ नहीं आ रहा.” पिता के इस बयान ने हर किसी को भावुक कर दिया. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों और संगठनों में भारी गुस्सा देखने को मिला. मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी जुटे और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की. तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया शुरू की. वहीं जिस जगह शव मिला, वहां घनी झाड़ियां होने पर भी सवाल उठ रहे हैं. परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे जमीन पर लंबे समय से सफाई नहीं हुई थी, जिससे अपराधियों को वारदात छिपाने का मौका मिला.

इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कम उम्र के बच्चों में इतनी क्रूरता कैसे बढ़ रही है. घटना के बाद अभिभावकों में डर और चिंता का माहौल है. लोग पुलिस से निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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