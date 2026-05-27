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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'मैंने बहुत कोशिश की लेकिन...', अनु मीणा और फरार पति गौतम की व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा

'मैंने बहुत कोशिश की लेकिन...', अनु मीणा और फरार पति गौतम की व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा

Anu Meena Suicide Case News: जयपुर के चर्चित अनु मीणा सुसाइड केस में सामने आई व्हाट्सएप चैट्स ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. चैट्स से पति गौतम मीणा पर प्रताड़ना के आरोप मजबूत होते दिख रहे हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 27 May 2026 12:00 PM (IST)
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जयपुर के चर्चित अनु मीणा सुसाइड केस में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है. पति की प्रताड़ना से परेशान होकर खुदकुशी करने वाली अनु मीणा और आरोपी इंजीनियर पति गौतम मीणा के बीच हुई व्हाट्सएप बातचीत के कुछ स्क्रीनशॉट सामने आए हैं. इन चैट्स से साफ नजर आता है कि अनु मीणा पिछले काफी समय से मानसिक रूप से बेहद परेशान थी और लगातार डर और तनाव में जी रही थी.

सामने आए चैट यह भी इशारा करते हैं कि अनु मीणा को अपने और बच्चों की जान का खतरा महसूस होने लगा था. यही वजह थी कि वह जिंदगी से पूरी तरह टूट चुकी थी.

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13 मार्च : जब कमरे में बंद कर खोल दी गई थी गैस

पूरा मामला 13 मार्च से शुरू होता दिखाई देता है. आरोप है कि इसी दिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौतम मीणा ने पत्नी अनु मीणा और दोनों बच्चों को धोखे से एक कमरे में बंद कर दिया था.

बताया जा रहा है कि जिस कमरे में अनु और दोनों बच्चे सो रहे थे, उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया. इतना ही नहीं, कमरे से सटे किचन में रखे एलपीजी सिलेंडर की गैस भी खोल दी गई थी.

यह सिर्फ संयोग था कि किसी तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क नहीं हुआ और बड़ा हादसा टल गया. सुबह जब अनु और बच्चे उठे तो उन्हें गैस की तेज बदबू महसूस हुई. दरवाजा बाहर से बंद था.

अनु ने कई बार पति गौतम मीणा को फोन किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की. इसके बाद अनु ने पड़ोसियों को फोन किया. पड़ोसियों ने पहुंचकर बाहर से दरवाजा खोला और किसी तरह तीनों की जान बची.

'मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है'

घटना के बाद अनु मीणा ने पति गौतम मीणा को सुबह 10:46 बजे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा. इस मैसेज में उसने लिखा था- “मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है. वरना कसर तो नहीं छोड़ी थी मारने में. दुखी हो जाओ, हम तीनों मरे नहीं.”

यह मैसेज साफ दिखाता है कि अनु को यकीन था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि जान लेने की कोशिश थी. आरोपी पति गौतम मीणा ने इस मैसेज का जवाब करीब डेढ़ घंटे बाद दोपहर 12:02 बजे दिया. उसने सिर्फ हाथ जोड़ने वाला सिंबल भेजा.

इसके 4 मिनट बाद उसने अपनी और बेटी की एक तस्वीर भेजी. फिर दोबारा हाथ जोड़ने वाला स्टीकर भेजा. इसके बाद दोपहर 12:07 बजे उसने लिखा, “जान है मेरी.” इसके बाद पूरे दिन पति-पत्नी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई. शाम 5:54 बजे अनु मीणा ने खुद वीडियो कॉल की, लेकिन गौतम मीणा ने वह कॉल भी रिसीव नहीं की.

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17 मार्च : 'मैं जा रही हूं... अब खुश रहना'

दूसरी अहम चैट 17 मार्च की बताई जा रही है. इस दिन सुबह 7:05 बजे अनु मीणा ने पति गौतम मीणा को एक लंबा मैसेज भेजा. इस मैसेज में अनु ने लिखा, “मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब नहीं हो रहा मुझसे. मैं जा रही हूं, अब ढूंढ लेना अपने लिए जैसी चाहिए. मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आपको कभी मेरी कदर ही नहीं हुई. बाय. अब खुश रहना.”

इस मैसेज को अब केस का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है. क्योंकि इसमें अनु ने साफ तौर पर अपनी मानसिक स्थिति जाहिर की थी. हैरानी की बात यह रही कि गौतम मीणा ने इस मैसेज का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया.

इसके बाद सुबह 8:58 बजे अनु ने उसे व्हाट्सएप कॉल की, लेकिन वह कॉल भी रिसीव नहीं की गई. करीब 5 घंटे बाद दोपहर 1:57 बजे गौतम मीणा ने जवाब दिया, “Your self respect always have” यानी “आपका आत्म सम्मान हमेशा बना रहेगा.”

पुलिस जांच में बड़ा सबूत बन सकते हैं चैट

अनु मीणा के इस मैसेज को अब खुदकुशी से पहले का संकेत माना जा रहा है. वहीं गौतम मीणा के जवाब को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं.

परिजनों और जांच से जुड़े लोगों का कहना है कि जब अनु साफ तौर पर टूट चुकी थी और खुदकुशी की बात कर रही थी, तब पति ने उसे समझाने या रोकने की कोशिश नहीं की. उल्टा कई घंटे बाद ऐसा जवाब दिया, जिससे यह शक और गहरा हो रहा है कि वह अनु को मानसिक रूप से और धक्का दे रहा था.

बताया जा रहा है कि दोपहर 3:06 बजे गौतम मीणा ने एक और मैसेज भेजा था, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया गया. कुछ देर बाद अनु ने फिर व्हाट्सएप वॉइस कॉल की, लेकिन इस बार भी कॉल रिसीव नहीं हुई.

16 मार्च को सिर्फ गैस सिलेंडर वाला मैसेज

जांच में यह भी सामने आया है कि 17 मार्च से एक दिन पहले यानी 16 मार्च को पति-पत्नी के बीच सिर्फ एक मैसेज हुआ था. यह मैसेज गौतम मीणा ने भेजा था और वह एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई से जुड़ा हुआ था.

13 मार्च, 16 मार्च और 17 मार्च की चैट्स को जोड़कर देखा जाए तो साफ दिखता है कि गैस खोलने वाली घटना के बाद दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी.

एबीपी न्यूज के पास मौजूद इन एक्सक्लूसिव चैट्स से यह भी संकेत मिलता है कि अनु मीणा लगातार डर और तनाव में जी रही थी. उसे आशंका थी कि पति गौतम मीणा कभी भी उसकी या बच्चों की जान को नुकसान पहुंचा सकता है.

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इसी वजह से वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी और लगातार अकेलापन महसूस कर रही थी. अब ये सभी व्हाट्सएप चैट जयपुर पुलिस के पास भी पहुंच चुके हैं. मामले की जांच कर रही पुलिस इन चैट्स को बेहद अहम सबूत मान रही है.

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या अनु मीणा को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और क्या इन घटनाओं का उसकी मौत से सीधा संबंध है. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन सामने आए चैट्स ने इस केस को एक नया मोड़ जरूर दे दिया है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 27 May 2026 11:33 AM (IST)
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JAIPUR RAJASTHAN NEWS Anu Meena 
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