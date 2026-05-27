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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानSikar News: फंगस वाले बीज बेचकर किसानों से धोखा! सीकर में कृषि मंत्री का बड़ा छापा, जांच के घेरे में कई फर्में

Sikar News: फंगस वाले बीज बेचकर किसानों से धोखा! सीकर में कृषि मंत्री का बड़ा छापा, जांच के घेरे में कई फर्में

Sikar News In Hindi: सीकर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने निजी सीड्स कंपनियों पर छापेमारी कर फंगसयुक्त मूंगफली बीज बेचने के आरोपों की जांच शुरू कराई. धोखाधड़ी पर कार्रवाई के निर्देश हैं.

By : गोविंद बुटोलिया, सीकर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 27 May 2026 11:35 AM (IST)
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राजस्थान के सीकर जिले में किसानों के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ी कार्रवाई की है. औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी सीड्स इंडस्ट्री की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग यूनिट पर मंत्री ने अचानक छापेमारी कर दी. मंत्री के पहुंचते ही इलाके में हड़कंप मच गया और अधिकारियों की टीम ने तुरंत जांच शुरू कर दी.

गोदामों में मिलीं कई अनियमितताएं

निरीक्षण के दौरान गोदामों में रखे मूंगफली के बीज, पैकेजिंग सामग्री और संबंधित रिकॉर्ड की गहन जांच की गई. शुरुआती जांच में सामने आया कि फर्म पर घटिया और फंगस लगे मूंगफली के दानों को सर्टिफाइड बीज बताकर बाजार में बेचने के आरोप हैं. अधिकारियों ने कई स्टॉक रजिस्टर और पैकिंग यूनिट की भी तलाशी ली.

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कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि किसानों की मेहनत और भरोसे के साथ खिलवाड़ किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी घटिया बीजों को प्रमाणित बताकर बेच रही है तो यह सीधे तौर पर किसानों के साथ धोखा है. मंत्री ने अधिकारियों को तुरंत सैंपलिंग कर जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

जांच के लिए भेजे गए सैंपल

कृषि विभाग की टीम ने मौके से बीजों के नमूने लेकर जीओटी जांच के लिए भेज दिए हैं. साथ ही संबंधित फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी.

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सरकार ने दिए सख्त संकेत

मंत्री मीणा ने साफ कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इस तरह का अवैध कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है.

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About the author गोविंद बुटोलिया, सीकर

करीब डेढ़ दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं. क्राइम, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.  बागवानी, खेल कूद के साथ संगीत और इतिहास में विशेष रुचि है.
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Published at : 27 May 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Kirodi Lal Meena Sikar News RAJASTHAN NEWS
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