जोधपुर: शादी के दिन दो बहनों की मौत से हड़कंप, सुसाइड का दावा, पुलिस ने रुकवाया अंतिम संस्कार

राजस्थान के जोधपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शुक्रवार (20 फरवरी) की रात को शहर की दो सगी बहनों- शोभा (25) और विमला (23) की अपनी शादी के दिन ही मौत हो गई. इन दोनों की मौत पर सुसाइड का दावा किया जा रहा है. वहीं पुलिस ने सूचना मिलते ही अंतिम संस्कार का रुकवा दिया है और शव को संदेह के घेरे में रखते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

अधिकारियों के मुताबिक जोधपुर के मनाई गांव में दो दुल्हनों की शनिवार (21 फरवरी) को बारात आने वाली थी, लेकिन उन्होंने इससे पहले जहर खाकर अपनी जान दे दी. घटना से पहले शादी की तैयारियों चरम पर थीं सभी जश्न में डूबे हुए थे और रात होते ही यह जश्न मातम में बदल गया.

दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन

दावा किया जा रहा है कि युवतियों ने जहर खाकर अपनी जान दी है. दोनों के द्वारा जहर खाने की खबर जब परिजनों को लगी तो उनके होश उड़ गए. परिजनों द्वारा दोनों युवतियों को आनन-फानन में प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टरों द्वारा युवतियों का इलाज किया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

ADCP पश्चिम रोशन मीणा ने बताया कि शुक्रवार रात घर में दोनों की शादी का जश्न चल रहा था. बीच रात में दोनों दुल्हनें सोने के लिए गईं. उन्होंने आगे कहा कि रात करीब 4 बजे दोनों की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी. जिसके बाद परिजन प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों द्वारा दोनों को मृत घोषित करने के बाद परिजन शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए घर ले आए.

पुलिस ने रुकवाया अंतिम संस्कार

मामले की सूचना जब स्थानीय पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार के कार्य को रुकवाया. अधिकारी ने बताया कि दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए थे, जिसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों बहनों की मौत जहर खाने की वजह से हुई है. हलांकि मौत के पीछे का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चला पाएगा. वहीं मृतकों के पास से किसी भी तरह का सुसाइड नोट पुलिस को नहीं मिला है.