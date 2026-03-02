सवाई माधोपुर: पहले बच्चों को पानी के टैंक में फेंका, फिर ट्रेन के आगे कूद मां ने की आत्महत्या

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानSawai Madhopur News: पहले बच्चों को पानी के टैंक में फेंका, फिर ट्रेन के आगे कूद मां ने की आत्महत्या

Sawai Madhopur News in hindi: राजस्थान के सवाई माधोपुर की महिला ने गृह क्लेश के चलते तीन बच्चों को टैंक में फेंककर खुद भरतपुर रेलवे ट्रैक पर लेटकर आत्महत्या कर ली. पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.

By : सतपाल सिंह, भरतपुर | Updated at : 02 Mar 2026 10:22 PM (IST)
राजस्थान से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है. सवाई माधोपुर जिले के गांव मीणा बड़ौदा की रहने वाली एक महिला ने पारिवारिक कलह और गृह क्लेश से तंग आकर पहले अपने तीन मासूम बच्चों को पानी के टैंक में फेंककर मार डाला. फिर खुद जीवन समाप्त करने का खौफनाक कदम उठा लिया.

जानकारी के अनुसार, बच्चों के शव गांव में स्थित पानी के टैंक में मिले. जबकि महिला ने भरतपुर पहुंचकर भरतपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास रेलवे ट्रैक पर लेटकर आत्महत्या कर ली. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोगों को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

पारिवारिक कलह के चलते महिला ने की आत्महत्या

जानकारी के अनुसार मामला सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर थाना क्षेत्र के गांव मीणा बड़ौदा में विगत दिन 27 वर्षीय संगीता मीणा का अपने ससुराल वालों से झगड़ा हो गया था. संगीता मीणा ने विगत दिन ही अपना सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था. बताया गया है कि महिला अपने बच्चों के साथ घर से लापता हो गई थी. आज सुबह पानी के टैंक में महिला के तीन बच्चे जिनमें दो 5 वर्ष व 3 वर्ष की दो पुत्रियां और एक डेढ़ वर्षीय पुत्र का शव पड़े मिले थे. सूचना के बाद पुलिस द्वारा टैंक से बच्चों के शवों को निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया है.

जीआरपी थाना प्रभारी हनुमान लाल ने बताया है कि विगत शाम लगभग 8 बजे स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना मिली थी. रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर सोगरिया ट्रेन से कटकर महिला की मौत हो गई है. सूचना के बाद जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेन से कटकर घायल हुई संगीता मीणा को भरतपुर जिला आरबीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने महिला को प्राथमिक उपचार देकर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया. जब महिला को जयपुर के एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

महिला का हाथ कट गया

भरतपुर जीआरपी थाना प्रभारी हनुमान लाल ने बताया कि एक महिला ट्रेन के आने पहले ही महिला ट्रेक पर लेट गई. महिला का हाथ कट गया था. जीआरपी पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे जयपुर रेफर किया गया मगर वहां उसकी मौत हो गई.

Published at : 02 Mar 2026 08:16 PM (IST)
