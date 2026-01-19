राजस्थान के जोधपुर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र की तीसरी पुलिया स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर गुरुवार को उस समय हंगामा हो गया, जब गैस भरवाने पहुंचे एक शिक्षक के साथ पंप स्टाफ द्वारा कथित रूप से मारपीट की गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

पीड़ित शिक्षक का आरोप है कि गैस भरवाने को लेकर स्टाफ से सामान्य बातचीत के दौरान कर्मचारी अचानक उग्र हो गए और गाली-गलौज करते हुए हाथापाई शुरू कर दी. शिक्षक ने बताया कि उन्होंने केवल गैस भरवाने के बारे में पूछा था, लेकिन स्टाफ ने बदतमीजी से पेश आया और फिर मारपीट पर उतर आया. स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया.

पंप पहले से विवादों के लिए बदनाम

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पेट्रोल पंप विवादों के लिए पहले से बदनाम है. आए दिन यहां ग्राहकों के साथ बदसलूकी, कहासुनी और मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं. बावजूद इसके, न तो पंप प्रबंधन और न ही संबंधित कंपनी द्वारा कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है. स्थानीय निवासी राजेश शर्मा ने कहा, "यह पहली बार नहीं है. इस पंप पर स्टाफ का व्यवहार हमेशा से खराब रहा है. कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती."

रोजाना एक-दो ग्राहकों के साथ बदसलूकी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस पेट्रोल पंप पर रोजाना एक-दो ग्राहकों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता है, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है. एक अन्य ग्राहक ने बताया, "यहां के कर्मचारी बहुत अहंकारी हैं. वे ग्राहकों से ठीक से बात नहीं करते और छोटी-छोटी बातों पर उग्र हो जाते हैं."

CCTV फुटेज की जांच की मांग

लोगों ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम और प्रशासन से पंप स्टाफ पर सख्त कार्रवाई करने तथा CCTV फुटेज की जांच की मांग की है. क्षेत्रवासियों का कहना है कि अगर CCTV फुटेज देखा जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी. स्थानीय व्यापारी संजय मेहता ने कहा, "पंप पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं. अगर प्रशासन उन्हें चेक करे तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी."

पुलिस में शिकायत की तैयारी

फिलहाल घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दिए जाने की तैयारी की जा रही है. पीड़ित शिक्षक ने बताया कि वे जल्द ही औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे. प्रशासन की ओर से इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर इस बार भी कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे.

घटना के बावजूद पेट्रोल पंप प्रबंधन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रबंधन हमेशा इस तरह के मामलों को दबाने की कोशिश करता है. क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि इस पंप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और दोषी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाए.

क्षेत्रवासियों में रोष

इस घटना के बाद क्षेत्रवासियों में जबरदस्त रोष व्याप्त है. लोगों ने कहा कि पेट्रोल पंप जैसी सार्वजनिक जगह पर इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं. स्थानी निवासियों ने प्रशासन से जल्द से जल्द कार्रवाई करने और इस पंप पर अनुशासन बहाल करने की मांग की है.