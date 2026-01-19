कोटा: AC कोच में सांप देख मच गई अफरा-तफरी, 2 घंटे तक रोकनी पड़ी दयोदय एक्सप्रेस, फिर हुआ खुलासा

राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर रात को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन के AC कोच में सांप दिखने की सूचना मिली. चलती ट्रेन में सांप होने की खबर के बाद सुरक्षा कारणों से ट्रेन को कोटा स्टेशन पर रोक दिया गया. हालांकि, बाद में पता चला कि वह सांप असली नहीं बल्कि प्लास्टिक का नकली था.

दरअसल, एक बच्चा अपने माता-पिता के साथ यात्रा कर रहा था. खेलते-खेलते बच्चे का नकली (डमी) सांप सीट के नीचे गिर गया. AC कोच में बैठे यात्रियों ने उसे असली सांप समझ लिया, जिससे कोच में हड़कंप मच गया और यात्रियों ने शोर मचा दिया. करीब दो घंटे तक यात्री दहशत में रहे.

स्नेक कैचर को बुलाया गया

मामले की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को मौके पर बुलाया गया. AC कोच एक और दो में जांच के दौरान सांप प्लास्टिक का नकली निकला. इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली और माहौल सामान्य हुआ. हालांकि, घटना के चलते कुछ समय तक यात्रियों में भय बना रहा और ट्रेन को स्टेशन पर रोके रखना पड़ा. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, जिस AC कोच से सांप की सूचना मिली थी, उसे बदलने की भी तैयारी कर ली गई थी. रेलवे को सांप की जानकारी जब मिली तब ट्रेन को कोटा पहुंचने में करीब 2 घंटे का वक्त था.

सुरक्षा को लेकर गंभीर रेलवे प्रशासन

यह घटना यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है. हालांकि यह एक गलतफहमी थी, लेकिन रेलवे ने कोई जोखिम न लेते हुए तुरंत ट्रेन रोकी और विशेषज्ञ को बुलाया. यात्रियों को भी सलाह दी जाती है कि वे बच्चों के खिलौनों का ध्यान रखें ताकि ऐसी स्थिति न बने.