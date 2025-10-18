धनतेरस के त्यौहार पर पिंक सिटी जयपुर के बाजार खरीदारों की भीड़ से गुलजार दिख रहे हैं. बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है. महंगाई और मंदी का कहीं कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है. त्यौहारों के सीजन में बाजारों में रौनक बढ़ गई है. खरीदारों की जमकर जरूरत के सामान अपने लिए खरीद रहे हैं.

जयपुर के ज्यादातर बाजार ग्राहकों की भीड़ से पटे पड़े हैं. कई इलाकों में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है और कुछ जगहों पर तो तिल रखने तक की जगह नहीं बची है. लोग बाजार में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और घरेलू सामान पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.

बाजार में दिखा जबरदस्त उत्साह

व्यापारियों के मुताबिक इस बार धनतेरस पर बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. जीएसटी की दरों में कटौती होने का असर भी बिक्री पर साफ दिखाई दे रहा है. कारोबारियों का कहना है कि टैक्स में राहत से इस बार के त्यौहार पर बाजार में रौनक लौट आई है.

सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी होने से इस बार ज्यादातर ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक और जरूरत के सामानों की खरीददारी कर रहे हैं. लोग टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, मोबाइल और घरेलू उपकरणों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं.

खरीददारी करने आईं महिलाएं बोली

बाजार में आई महिलाओं का कहना है कि उनकी पहली पसंद तो गोल्ड और सिल्वर ही थी, लेकिन इनकी कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अब यह उनकी पहुंच से बाहर हैं. ऐसे में वह रस्म अदा करने के लिए जरूरत के इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने को ही बेहतर विकल्प मान रही हैं.

बाजार में आए खरीदारों का कहना है कि महंगाई अपनी जगह है, लेकिन साल भर के इस त्यौहार में वह शगुन के तौर पर खरीददारी करने में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते. धनतेरस के मौके पर बाजार में आए लोग बढ़-चढ़कर जरूरत के सामान खरीद रहे हैं.