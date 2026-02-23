जोधपुर में बारात बनी आफत, DPS सर्कल पर बीच हाईवे आतिशबाजी से लगा लंबा जाम, लोग परेशान

शादी-विवाह के सीजन के बीच जोधपुर में एक बार फिर लापरवाही की तस्वीर सामने आई है. बीती रात DPS सर्कल स्थित रिंग रोड पर बीच सड़क आतिशबाजी और स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह मामला शादी की बारात से जुड़ा है.

घटना रात करीब 10:43 बजे की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ गाड़ियां बीच हाईवे पर खड़ी कर दी गईं और जमकर आतिशबाजी की गई. इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और ट्रैफिक पूरी तरह बाधित हो गया. एक तरफ लोग रोड पर देर तक खड़े रहे लेकिन बरात में आये लोग बिना किसी के बारे में सोचे बीच सड़क पर आतिशबाजी करते रहे.

आमजन की सुरक्षा से खिलवाड़

स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारात को खास बनाने के नाम पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं. तेज रफ्तार वाहनों के बीच इस तरह आतिशबाजी करना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि आमजन की जान को भी खतरे में डालने जैसा है. वीडियो में एक गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट भी नजर नहीं आ रही, जिससे नियमों की अनदेखी साफ झलकती है.

पुलिस मौजूद फिर भी जाम रहा

हैरानी की बात यह है कि वीडियो में मौके पर पुलिस की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है, बावजूद इसके ट्रैफिक लंबे समय तक बाधित रहा. रिंग रोड जैसे व्यस्त मार्ग पर अचानक हुई आतिशबाजी से राहगीरों को काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा. कई वाहन चालक सोशल मीडिया पर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

प्रशासन पर उठे सवाल

लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि शादी समारोहों में होने वाली हवाई फायरिंग, स्टंट और सड़क पर आतिशबाजी पर आखिर कब सख्ती होगी. फिलहाल पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है.