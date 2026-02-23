'गाय का दूध बच्चों को बनाएगा बुद्धिमान, भैंस का दूध भ्रष्ट', राजस्थान के मंत्री का बेतुका बयान

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अकसर अपने बयानों के कारण चर्चा का विषय बने रहते हैं. 22 फरवरी को कोटा में दिए उनके एक और बयान ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला कर खड़ कर दिया है. उन्होंने ताजा बयान में यह दावा किया कि देसी गाय का दूध बच्चों को बुद्धिमान और सक्रिय बनाता है, जबकि भैंस का दूध उन्हें सुस्त और भ्रष्ट बनाता है. उन्होंने यह बयान रामगंज मंडी क्षेत्र में आयोजित सभा में दिया.

गो-संवर्धन सभा में क्या बोले मंत्री?

कोटा जिले के रामगंज मंडी निर्वाचन क्षेत्र में ‘गो-संवर्धन और गोचारण’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने यह बात कही. सभा में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे. मंत्री ने कहा कि ऊंची पीठ वाली देसी गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति बुद्धिमान बनता है. इसके विपरीत भैंस का दूध पीने वाले लोगों का स्वभाव सुस्त हो जाता है.

‘ग्राम ग्वाला’ योजना की घोषणा

बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ‘ग्राम ग्वाला’ योजना की घोषणा होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे. सभा के दौरान क्षेत्र के 14 गांवों में गाय चराने की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए ‘ग्राम ग्वाला’ नियुक्त करने की घोषणा की गई. नई व्यवस्था के तहत 70 से अधिक गायों पर एक ग्राम ग्वाला नियुक्त किया जाएगा, जबकि संख्या अधिक होने पर दो ग्वाले रखे जाएंगे. प्रत्येक ग्राम ग्वाले को 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और यह व्यवस्था गांव के दानदाताओं के सहयोग से संचालित होगी.

दावे के समर्थन में दिया उदाहरण

मंत्री ने अपने दावे को सही ठहराने के लिए गाय और भैंस के बच्चों का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि यदि बच्चे देने वाली गाय और भैंस को विपरीत दिशाओं में खड़ा कर उनके बच्चों को छोड़ा जाए, तो भैंस का पाड़ा अपनी मां को ढूंढने में कठिनाई महसूस करेगा, जबकि गाय का बछड़ा सीधे अपनी मां की ओर दौड़ेगा. उन्होंने इसे अपने दावे का प्रमाण बताया.