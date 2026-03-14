हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 64 IPS के ट्रांसफर, मंत्री-सांसद की शिकायत वाले भी हटे

राजस्थान: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 64 IPS के ट्रांसफर, मंत्री-सांसद की शिकायत वाले भी हटे

Rajasthan IPS Transfer: राजस्थान में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 64 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. यहां देखें पूरी लिस्ट और किस अधिकारी को मिली नई जिम्मेदारी.

By : मुबारिक खान, मोहम्मद मोईन | Edited By: नीतू कुमारी | Updated at : 14 Mar 2026 09:14 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में पुलिस प्रशासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें 64 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इस आदेश के तहत राज्य के अधिकांश जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है और सभी जिलों से डीआईजी स्तर के अधिकारियों को भी हटा दिया गया है. नए आदेश के अनुसार मृदुल कच्छावा को बीकानेर का एसपी और रोशन मीणा को नागौर का एसपी बनाया गया है.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस आईपीएस के खिलाफ शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखी थी, उन्हें पद से हटा दिया गया है. जोधपुर ग्रामीण के एसपी नारायण टोगस को उनके मौजूदा पद से हटाकर अब अजमेर में एंटी करप्शन ब्यूरो में डीआईजी के पद पर भेजा गया है. नारायण टोगस की जगह महिला आईपीएस पीडी नित्या की नियुक्ति की गई है. 

राजसमंद की बीजेपी सांसद महिमा कुमारी ने जिस पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की थी, उनका भी तबादला किया गया है. राजसमंद जिले की एसपी ममता गुप्ता को वहां से हटाकर अब जयपुर में डीआईजी सिक्योरिटी के पद पर भेजा गया है. सांसद महिमा कुमारी ने एसपी ममता गुप्ता के खिलाफ कई बार शिकायत की थी. हालांकि इन दोनों ही अधिकारियों को एक रैंक का प्रमोशन मिला हुआ है. दोनों की नियुक्ति अब एसपी के बजाय डीआईजी रैंक पर हुई है. 

उदयपुर जिले के एसपी योगेश गोयल का भी तबादला हुआ है. योगेश गोयल अब एसीबी में एसपी के पद पर काम करेंगे. माना जा रहा है कि उदयपुर फाइल्स की चर्चित घटना के बाद उनका तबादला हुआ है. उनकी जगह महिला अधिकारी अमृता दुहन को उदयपुर का एसपी बनाया गया है. अमृता दुहन अभी तक श्रीगंगानगर जिले में एसपी थीं. देर रात हुए तबादलों से हड़कंप मच गया. राज्य सरकार ने पार्टी के बड़े नेताओं की शिकायत वाले अफसरों को हटाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है. 

तबादला लिस्ट में 27 जिलों के एसपी को बदल दिया गया है. 27 जिलों के पुलिस कप्तान बदले जाने का मामला सुर्खियों में है. माना जा रहा है कि इसके जरिए कानून व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है. ताश के पत्तों की तरह पुलिस अधिकारियों को फेंट दिया गया है. राजधानी जयपुर में तैनात कई पुलिस अधिकारियों को भी एक से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है. हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बंपर तबादले को लेकर सवाल उठा रही है. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि राज्य सरकार की नीतियों की वजह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है. बड़े पैमाने पर तबादले कर इसका ठीकरा अफसरों पर फोड़ने की कोशिश की गई है.

यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

अजय सिंह – अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (I), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर, योगेश यादव – उप महानिरीक्षक पुलिस, आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए.टी.एस.), जयपुर. अनिल कुमार-II – उप महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर. मनीष अग्रवाल-II – उप महानिरीक्षक पुलिस, इंटेलिजेंस, पुलिस मुख्यालय, जयपुर. विकास शर्मा – उप महानिरीक्षक पुलिस, कार्मिक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर. आनंद शर्मा – उप महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर. राममूर्ति जोशी – उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर. 

आलोक श्रीवास्तव – उप महानिरीक्षक पुलिस, पुलिस हाउसिंग, राजस्थान, जयपुर. राशि डोगरा डूडी – उप महानिरीक्षक पुलिस, एसओजी (अपराध शाखा), जयपुर. भावना गुप्ता – उप महानिरीक्षक पुलिस, सुरक्षा, जयपुर. आदर्श सिद्धू – उप महानिरीक्षक पुलिस, आईआर बटालियन, जयपुर. अभिजीत सिंह – उप महानिरीक्षक पुलिस, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, जयपुर. शांतनु कुमार सिंह – उप महानिरीक्षक पुलिस, साइबर क्राइम, राजस्थान, जयपुर. देवेंद्र कुमार विश्नोई – उप महानिरीक्षक पुलिस, आर.पी.टी.सी., जोधपुर. विनीत कुमार बंसल – उप महानिरीक्षक पुलिस, आईआर बटालियन-II, जयपुर. नारायण टोगस – उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर. ओम प्रकाश मीणा – उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो-III, जयपुर.

सुजीत जोशी – पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं. राज कुमार चौधरी – पुलिस अधीक्षक, इंटेलिजेंस, जोधपुर. संजीव नैन – पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण. नरेंद्र सिंह – पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर. योगेश गोयल – पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर. मणिका सेन – पुलिस अधीक्षक, पाली. ज्ञान चन्द्र यादव – पुलिस अधीक्षक, चूरू. राजेश कुमार यादव – उप निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर. हनुमान प्रसाद मीणा – पुलिस उपायुक्त, क्राइम, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर. 

नरेंद्र सिंह मीणा – पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़. राजेंद्र कुमार मीणा – पुलिस अधीक्षक, इंटेलिजेंस, जयपुर. मृदुल कच्छावा – पुलिस अधीक्षक, बीकानेर. कांवट सिंह सागर – पुलिस अधीक्षक (पुलिस मुख्यालय), सिविल राइट्स, जयपुर. केवल राम राव – पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी., जोधपुर. लोकेश सोनवाल – पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी., अजमेर. डॉ. महावीर सिंह राणावत – प्राचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, जोधपुर. डॉ. प्यारे लाल शिवरन – पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी.-सी.बी., जयपुर.

सत्यवीर सिंह – पुलिस अधीक्षक, कोतवाली-बहरोड़. सतनाम सिंह – पुलिस अधीक्षक, फलोदी. ईश वर्धन अग्रवाल – पुलिस अधीक्षक, अजमेर. डॉ. अमृता दुहन – पुलिस अधीक्षक, उदयपुर. पी. दी नित्या – पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण. पीयूष दीक्षित – पुलिस अधीक्षक, करौली. विश्वराम – पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर. पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ – पुलिस अधीक्षक, सिरोही. कमल शेखावत – पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर शहर, पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर. अनन्य कुमार शर्मा – पुलिस अधीक्षक, बूंदी. वंदिता राणा – पुलिस अधीक्षक, सतर्कता, जयपुर. जयदेव मंथरी – पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा. कृष्ण कंवरिया – पुलिस अधीक्षक, एस.ओ.जी., जयपुर. दुर्गेश ज्योति उपाध्याय – पुलिस अधीक्षक, भिवाड़ी.

रंजीता शर्मा – पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पूर्व), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर. हरी शंकर – पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर. सुमित मेहता – पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर. अमित जैन – पुलिस अधीक्षक, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, जयपुर. मनीष कुमार चौधरी – पुलिस उपायुक्त (पूर्व), पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर. निश्चय प्रसाद एम – पुलिस उपायुक्त (यातायात), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर. प्रशांत किरण – पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पश्चिम), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर. 

हेमंत कलाल – पुलिस अधीक्षक, राजसमंद. केवल धरण गोपीनाथ – पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर. रोशन मीणा – पुलिस अधीक्षक, नागौर. उषा यादव – कमांडेंट, हाड़ी रानी बटालियन, अजमेर. विनय कुमार डी. एन. – परिसहाय, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर. पंकज यादव – कमांडेंट, प्रथम बटालियन, आर.ए.सी., जोधपुर. आदित्य काकड़े – कमांडेंट, 9वीं बटालियन, आर.ए.सी., टोंक. विशाल जांगिड़ – कमांडेंट, 10वीं बटालियन, आर.ए.सी., बीकानेर.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 14 Mar 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Rajasthan News: झुंझुनू में हिस्ट्रीशीटरों का आतंक, पुलिस की गाड़ी में मारी टक्कर, ASI समेत 4 घायल
राजस्थान: झुंझुनू में हिस्ट्रीशीटरों का आतंक, पुलिस की गाड़ी में मारी टक्कर, ASI समेत 4 घायल
राजस्थान
LPG Crisis Live: गैस की किल्लत से तवा रोटी को तरसते लोग, छत्तीसगढ़ में 741 सिलेंडर जब्त, गांवों में 45 दिन बाद होगी बुकिंग
Live: गैस की किल्लत से तवा रोटी को तरसते लोग, छत्तीसगढ़ में 741 सिलेंडर जब्त, गांवों में 45 दिन बाद होगी बुकिंग
राजस्थान
राजस्थान: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 64 IPS के ट्रांसफर, मंत्री-सांसद की शिकायत वाले भी हटे
राजस्थान: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 64 IPS के ट्रांसफर, मंत्री-सांसद की शिकायत वाले भी हटे
राजस्थान
Jaipur News: अलविदा जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, योम ए कुद्स पर मस्जिद ए अक्सा की आजादी की मांग
जयपुर: अलविदा जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, योम ए कुद्स पर मस्जिद ए अक्सा की आजादी की मांग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: US -ईरान युद्ध तेज, ट्रंप बोले—ईरान कर सकता है सरेंडर | Iran Israel War | abp News
ABP Report: जंग के बीच ईरान के लगातार हमले, मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव | Iran Israel War | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खर्ग द्वीप दहला! ट्रंप का दावा- ईरान के सभी सैन्य ठिकाने मिटाए, जारी किया वीडियो
खर्ग द्वीप दहला! ट्रंप का दावा- ईरान के सभी सैन्य ठिकाने मिटाए, जारी किया वीडियो
दिल्ली NCR
दिल्ली में हनी सिंह के कॉन्सर्ट के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जाम में फंसने से बचना है तो जरूर पढ़ें
दिल्ली में हनी सिंह के कॉन्सर्ट के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जाम में फंसने से बचना है तो जरूर पढ़ें
विश्व
US Marines: जंग हो रही भयानक, अब ट्रंप ने किया एक और बड़ा फैसला, 2500 मरीन सैनिक और बड़ा वॉरशिप रवाना
जंग हो रही भयानक, अब ट्रंप ने किया एक और बड़ा फैसला, 2500 मरीन सैनिक और बड़ा वॉरशिप रवाना
क्रिकेट
न एक रन बनाया, न विकेट और न ही कैच लिया, फिर भी क्यों इस खिलाड़ी को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच
न एक रन बनाया, न विकेट और न ही कैच लिया, फिर भी क्यों इस खिलाड़ी को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच खाड़ी मुल्कों के नागरिकों के लिए भारत ने फैलाईं बाहें, 30 दिनों तक बड़ी छूट, जुर्माना नहीं'
ईरान-इजरायल जंग के बीच खाड़ी मुल्कों के नागरिकों के लिए भारत ने फैलाईं बाहें, 30 दिनों तक बड़ी छूट, जुर्माना नहीं'
बॉलीवुड
Assi Lifetime Box Office: तापसी पन्नू की 'अस्सी' रही फ्लॉप, जानें- कितना होगा लाइफटाइम कलेक्शन?
तापसी पन्नू की 'अस्सी' रही फ्लॉप, जानें- कितना होगा लाइफटाइम कलेक्शन?
जनरल नॉलेज
Ship Fuel: बड़े जहाजों में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल, जानें आम फ्यूल से कितना होता है यह अलग
बड़े जहाजों में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल, जानें आम फ्यूल से कितना होता है यह अलग
ऑटो
Audi SQ8 की बुकिंग शुरू, इस दिन भारत में लॉन्च होगी ये लग्जरी SUV, जानें क्या होगा खास
Audi SQ8 की बुकिंग शुरू, इस दिन भारत में लॉन्च होगी ये लग्जरी SUV, जानें क्या होगा खास
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget