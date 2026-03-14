राजस्थान: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 64 IPS के ट्रांसफर, मंत्री-सांसद की शिकायत वाले भी हटे

राजस्थान में पुलिस प्रशासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें 64 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इस आदेश के तहत राज्य के अधिकांश जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है और सभी जिलों से डीआईजी स्तर के अधिकारियों को भी हटा दिया गया है. नए आदेश के अनुसार मृदुल कच्छावा को बीकानेर का एसपी और रोशन मीणा को नागौर का एसपी बनाया गया है.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस आईपीएस के खिलाफ शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखी थी, उन्हें पद से हटा दिया गया है. जोधपुर ग्रामीण के एसपी नारायण टोगस को उनके मौजूदा पद से हटाकर अब अजमेर में एंटी करप्शन ब्यूरो में डीआईजी के पद पर भेजा गया है. नारायण टोगस की जगह महिला आईपीएस पीडी नित्या की नियुक्ति की गई है.

राजसमंद की बीजेपी सांसद महिमा कुमारी ने जिस पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की थी, उनका भी तबादला किया गया है. राजसमंद जिले की एसपी ममता गुप्ता को वहां से हटाकर अब जयपुर में डीआईजी सिक्योरिटी के पद पर भेजा गया है. सांसद महिमा कुमारी ने एसपी ममता गुप्ता के खिलाफ कई बार शिकायत की थी. हालांकि इन दोनों ही अधिकारियों को एक रैंक का प्रमोशन मिला हुआ है. दोनों की नियुक्ति अब एसपी के बजाय डीआईजी रैंक पर हुई है.

उदयपुर जिले के एसपी योगेश गोयल का भी तबादला हुआ है. योगेश गोयल अब एसीबी में एसपी के पद पर काम करेंगे. माना जा रहा है कि उदयपुर फाइल्स की चर्चित घटना के बाद उनका तबादला हुआ है. उनकी जगह महिला अधिकारी अमृता दुहन को उदयपुर का एसपी बनाया गया है. अमृता दुहन अभी तक श्रीगंगानगर जिले में एसपी थीं. देर रात हुए तबादलों से हड़कंप मच गया. राज्य सरकार ने पार्टी के बड़े नेताओं की शिकायत वाले अफसरों को हटाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है.

तबादला लिस्ट में 27 जिलों के एसपी को बदल दिया गया है. 27 जिलों के पुलिस कप्तान बदले जाने का मामला सुर्खियों में है. माना जा रहा है कि इसके जरिए कानून व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है. ताश के पत्तों की तरह पुलिस अधिकारियों को फेंट दिया गया है. राजधानी जयपुर में तैनात कई पुलिस अधिकारियों को भी एक से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है. हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बंपर तबादले को लेकर सवाल उठा रही है. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि राज्य सरकार की नीतियों की वजह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है. बड़े पैमाने पर तबादले कर इसका ठीकरा अफसरों पर फोड़ने की कोशिश की गई है.

यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

अजय सिंह – अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (I), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर, योगेश यादव – उप महानिरीक्षक पुलिस, आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए.टी.एस.), जयपुर. अनिल कुमार-II – उप महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर. मनीष अग्रवाल-II – उप महानिरीक्षक पुलिस, इंटेलिजेंस, पुलिस मुख्यालय, जयपुर. विकास शर्मा – उप महानिरीक्षक पुलिस, कार्मिक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर. आनंद शर्मा – उप महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर. राममूर्ति जोशी – उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर.

आलोक श्रीवास्तव – उप महानिरीक्षक पुलिस, पुलिस हाउसिंग, राजस्थान, जयपुर. राशि डोगरा डूडी – उप महानिरीक्षक पुलिस, एसओजी (अपराध शाखा), जयपुर. भावना गुप्ता – उप महानिरीक्षक पुलिस, सुरक्षा, जयपुर. आदर्श सिद्धू – उप महानिरीक्षक पुलिस, आईआर बटालियन, जयपुर. अभिजीत सिंह – उप महानिरीक्षक पुलिस, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, जयपुर. शांतनु कुमार सिंह – उप महानिरीक्षक पुलिस, साइबर क्राइम, राजस्थान, जयपुर. देवेंद्र कुमार विश्नोई – उप महानिरीक्षक पुलिस, आर.पी.टी.सी., जोधपुर. विनीत कुमार बंसल – उप महानिरीक्षक पुलिस, आईआर बटालियन-II, जयपुर. नारायण टोगस – उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर. ओम प्रकाश मीणा – उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो-III, जयपुर.

सुजीत जोशी – पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं. राज कुमार चौधरी – पुलिस अधीक्षक, इंटेलिजेंस, जोधपुर. संजीव नैन – पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण. नरेंद्र सिंह – पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर. योगेश गोयल – पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर. मणिका सेन – पुलिस अधीक्षक, पाली. ज्ञान चन्द्र यादव – पुलिस अधीक्षक, चूरू. राजेश कुमार यादव – उप निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर. हनुमान प्रसाद मीणा – पुलिस उपायुक्त, क्राइम, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर.

नरेंद्र सिंह मीणा – पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़. राजेंद्र कुमार मीणा – पुलिस अधीक्षक, इंटेलिजेंस, जयपुर. मृदुल कच्छावा – पुलिस अधीक्षक, बीकानेर. कांवट सिंह सागर – पुलिस अधीक्षक (पुलिस मुख्यालय), सिविल राइट्स, जयपुर. केवल राम राव – पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी., जोधपुर. लोकेश सोनवाल – पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी., अजमेर. डॉ. महावीर सिंह राणावत – प्राचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, जोधपुर. डॉ. प्यारे लाल शिवरन – पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी.-सी.बी., जयपुर.

सत्यवीर सिंह – पुलिस अधीक्षक, कोतवाली-बहरोड़. सतनाम सिंह – पुलिस अधीक्षक, फलोदी. ईश वर्धन अग्रवाल – पुलिस अधीक्षक, अजमेर. डॉ. अमृता दुहन – पुलिस अधीक्षक, उदयपुर. पी. दी नित्या – पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण. पीयूष दीक्षित – पुलिस अधीक्षक, करौली. विश्वराम – पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर. पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ – पुलिस अधीक्षक, सिरोही. कमल शेखावत – पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर शहर, पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर. अनन्य कुमार शर्मा – पुलिस अधीक्षक, बूंदी. वंदिता राणा – पुलिस अधीक्षक, सतर्कता, जयपुर. जयदेव मंथरी – पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा. कृष्ण कंवरिया – पुलिस अधीक्षक, एस.ओ.जी., जयपुर. दुर्गेश ज्योति उपाध्याय – पुलिस अधीक्षक, भिवाड़ी.

रंजीता शर्मा – पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पूर्व), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर. हरी शंकर – पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर. सुमित मेहता – पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर. अमित जैन – पुलिस अधीक्षक, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, जयपुर. मनीष कुमार चौधरी – पुलिस उपायुक्त (पूर्व), पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर. निश्चय प्रसाद एम – पुलिस उपायुक्त (यातायात), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर. प्रशांत किरण – पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पश्चिम), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर.

हेमंत कलाल – पुलिस अधीक्षक, राजसमंद. केवल धरण गोपीनाथ – पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर. रोशन मीणा – पुलिस अधीक्षक, नागौर. उषा यादव – कमांडेंट, हाड़ी रानी बटालियन, अजमेर. विनय कुमार डी. एन. – परिसहाय, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर. पंकज यादव – कमांडेंट, प्रथम बटालियन, आर.ए.सी., जोधपुर. आदित्य काकड़े – कमांडेंट, 9वीं बटालियन, आर.ए.सी., टोंक. विशाल जांगिड़ – कमांडेंट, 10वीं बटालियन, आर.ए.सी., बीकानेर.