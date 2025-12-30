जोधपुर के पांचवी रोड कोहिनूर के सामने ओटो चालक ने जिस बजाज शोरूम से नई बैट्री वाली रिक्शा खरीदी थी, उसी शोरूम के आगे उसको आग के हवाले कर दिया. घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने पानी छिड़क कर आग को बुझा दिया. ई रिक्शा खरीदने वाले ओटो चालक मालिक ने बताया कि उसने बजाज कपंनी की नई बैट्री वाली रिक्शा खरीदी थी जिसकी बैट्री चार्ज नहीं हो रहीं थीं जिसको लेकर उसने इसकी शिकायत कम्पनी से की.

कंपनी ने कोई उचित समाधान नही बताया और ना ही उसे संतोषजनक जवाब दिया बल्कि ये कहा कि अगर ये गाड़ी चार्ज नहीं हो रहीं हैं तो इसे जला दो. कपंनी के इस गलत रवैये और बेतुकी बात से नाराज शख्स ने पेट्रोल छिड़ककर ई-रिक्शा को आग के हवाले कर दिया.

ई-रिक्शा मालिक ने की यह मांग

इस संबंद में बताया गया है कि चालक मोहन ने 13 दिन पहले 14 दिसंबर को ईवी को गधे से बांधकर पांचवीं रोड स्थित कंपनी में लेकर गया था. चालक का कहना है कि या तो उसकी गाड़ी का माइलेज ठीक करके दिया जाए. या फिर इस गाड़ी की एवज में नई गाड़ी दी जाए.

कंपनी ने कहा- सही आ रही है ई-रिक्शा की माइलेज

कंपनी संचालक का कहना है कि ई-रिक्शा की माइलेज सही आ रही है. फिर भी बदलने का दबाव बनाया जा रहा है. चालक मोहन ने 17 महीने पहले यह ई-रिक्शा 5 लाख रुपए में खरीदा था. तब 70 हजार रुपये डाउन पेमेंट दिया था. फिर 10655 रुपये की 48 किश्तें तय की गई. 14 किश्त चुका दी हैं. तब कंपनी ने दावा किया था कि एक बार चार्ज होने पर 180 का माइलेज देगी.

ई-रिक्शा को आग लगने बाद रोने लगी शख्स की पत्नी

मगर 174 तक उसका माइलेज आता रहा. पिछले 1 महीने बाद इसका माइलेज घटकर 70 से 74 तक ही पहुंच गया. यानी इसमें सीधा-सीधा 96-100 किमी का अंतर आ गया. इधर, ई-रिक्शा के आग लगाते ही साथ गई उसकी पत्नी फफक-फफक कर रो पड़ी.