Watch: मामूली झगड़ा हिंसा में बदला, नागौर हाईवे पर श्रद्धालुओं-बच्चों से भरी बस पर हमला

राजस्थान में नागौर हाईवे पर स्थित कृष्णा गौशाला के बाहर मंगलवार (23 सितंबर) को एक विवाद हो गया. यह विवाद इतना बढ़ा कि श्रद्धालुओं से भरी एक यात्री बस पर पथराव कर दिया गया. इस दौरान बस में मौजूद महिलाएं और बच्चे डर के मारे चीखते-चिल्लाते नजर आए. वहीं इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है. वहीं गौशाला के बाहर माहौल गर्मी हुआ है बस यात्री सहित क्षेत्र के लोग वहां पर धरने पर बैठे हैं.

नागौर से जोधपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कृष्णा गौशाला में रहने वाले कुछ आपराधिक प्रवृति के लोगों द्वारा बस में बैठे बच्चों व महिलाओं तथा अन्य यात्रियों पर किया गया हमला अत्यंत निंदनीय है,मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार एक बुजुर्ग महिला जो बस में बैठी थी वो वृद्ध होने… pic.twitter.com/lEbJALo8H8 — HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) September 23, 2025

क्या है पूरा विवाद?

जानकारी के अनुसार, डूंगरगढ़ से माताजी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु कृष्णा गौशाला के पास कुछ देर के लिए रुके. श्रद्धालुओं ने वहां चाय-नाश्ता करना किया. इसी दौरान बस यात्रियों और गौशाला के बाहर लगी दुकानों पर मौजूद कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. बहस बढ़ते-बढ़ते झगड़े में बदल गई. हालात बिगड़ने पर श्रद्धालु बचाव के लिए बस के अंदर चले गए. तभी बाहर मौजूद युवकों ने बस पर पथराव शुरू कर दिया.

रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बस के अंदर महिलाएं और बच्चे चीख-पुकार कर रहे हैं. रोते-बिलखते यात्रियों के बीच अफरातफरी का माहौल है, वहीं बाहर खड़े युवक लगातार पथराव कर रहे हैं. यह दृश्य हर किसी को दहला देने वाला है.

सोशल मीडिया पर वायरल, राजनीति गरमाई

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. आम लोग इसे धार्मिक स्थलों के आसपास दुकानदारों के बढ़ते आतंक और असुरक्षा से जोड़ रहे हैं. वहीं, घटना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है. विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं. कई नेताओं ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. फुटेज के आधार पर पथराव करने वाले युवकों की पहचान की जा रही है. आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सवालों के घेरे में सुरक्षा

यह घटना न केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि धार्मिक स्थलों के आसपास बढ़ते असामाजिक तत्वों पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही. स्थानीय लोग लंबे समय से दुकानदारों और बाहरी युवकों के व्यवहार को लेकर शिकायतें करते रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.