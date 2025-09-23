हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जयपुर: लड़की पर कमेंट करना पड़ा महंगा, युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

जयपुर: लड़की पर कमेंट करना पड़ा महंगा, युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News: आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मृतक रवि हरिशंकर की बहन का नाम फैक्ट्री में काम करने वाले आशिष के साथ जोड़ कर फैक्ट्री में बातें फैला कर बदनाम करता था. इसलिए उसकी हत्या कर दी.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 23 Sep 2025 05:56 PM (IST)
राजधानी जयपुर के करधनी इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. घटना मेटल उद्योग फैक्ट्री की है, जहां सरना डूंगर निवासी निर्मला ने मामला दर्ज कराया है. 

महिला ने रिपोर्ट में बताया है कि वह बीते छह साल से रवि के साथ लिव-इन में रह रही थी. बीते तीन साल से रवि और निर्मला सरना डूंगर रीको एरिया में मेटल उद्योग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और फैक्ट्री परिसर में बने कमरे में ही रहते थे. शनिवार (20 सितंबर) की देर रात फैक्ट्री में ही काम करने वाले आशीष और हरिशंकर उनके कमरे पर आए और रवि को पकड़ लिया. 

चाकू से किए ताबड़तोड़ वार

महिला ने बताया कि आशीष ने रवि पर चाकू से वार किया. चाकू के वार से रवि लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा. महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो आशीष और हरिशंकर मौके से फरार हो गए. 

चाकू के वार से गंभीर रूप से घायल रवि को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रवि को मृत घोषित कर दिया. गिरफ्तार आरोपी हरीशंकर कुशवाह व उसका साथी मुख्य अभियुक्त आशिष एवं मृतक रवि कुमार एक ही फैक्ट्री देव मेटल उद्योग सरना डूंगर मे काम करते थे और फैक्ट्री में बने कमरों में अलग-अलग रहते थे. 

आरोपी की बहन को लेकर किया कमेंट

गिरफ्तार अभियुक्त हरीशंकर कुशवाह की बहन भी अपने पति के साथ इसी कंपनी में रहती हैं. हरिशंकर और आशिष मृतक रवि कुमार से नाराजगी रखते हुए रजिंश रखते थे कि रवि कुमार, हरिशंकर की बहन का नाम आरोपी आशिष के साथ जोड़ कर फैक्ट्री में बातें फैला कर बदनाम करता था. 

एक ही गांव के रहने वाले हैं दोनों आरोपी

आशिष और हरीशंकर एक ही गांव के रहने वाले है. 20 सितंबर को भी आशिष ने रवि कुमार से इस बात पर नाराजगी जताई थी. इसके बाद इसी नाराजगी व रंजिश के चलते आशिष व हरीशंकर दोनों एक राय होकर रवि कुमार की हत्या कर दी.

आशीष गिरफ्तार हरिशंकर की तलाश जारी

फिलहाल आरोपी आशीष फरार है. वहीं हरिशंकर अपने किए की सजा भुगत रहा है. पुलिस ने दावा किया है कि जल्द फरार आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 23 Sep 2025 05:56 PM (IST)
Jaipur Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
