जोधपुर: 8 सेकंड में 5 लाख की लूट, फिल्मी अंदाज में वारदात को दिया अंजाम

राजस्थान के जोधपुर स्थित बोरानाड़ा इलाके में ऐसी वारदात हुई जिसे देखकर फिल्मी पर्दे के सस्पेंस थ्रिलर भी फीके पड़ जाएं. महज 8 सेकंड के भीतर दो बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी की आंखों के सामने से 5 लाख रुपयों से भरा बैग पार कर दिया. पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार, एक स्थानीय व्यापारी अपनी दुकान मंगल कर घर लौट रहा था. उसने अपनी स्कूटी पर 5 लाख रुपये नकद से भरा बैग रखा था. जैसे ही वह बोरानाड़ा क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी पीछे से एक बाइक पर दो युवक आए. बाइक सवारों ने अपनी गति स्कूटी के बराबर की और पीछे बैठे युवक ने फुर्ती से बैग झपट लिया. जब तक व्यापारी शोर मचाता या कुछ समझ पाता, लुटेरे हवा से बातें करते हुए रफूचक्कर हो गए.

CCTV में दिखा 'रियल टाइम' खौफ

पुलिस ने जब मौके से सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो अधिकारी भी दंग रह गए. फुटेज में साफ दिख रहा है कि लुटेरों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस काम को अंजाम दिया. ठीक 8 सेकंड के भीतर बाइक का आना, बैग झपटना और भाग निकलना—यह किसी प्रोफेशनल गैंग की ओर इशारा कर रहा है. बदमाशों ने भागने के लिए भी उसी रास्ते को चुना जहां से वे आसानी से ओझल हो सकें.

पुलिस की 'सर्च मोड' ऑन, हाई अलर्ट जारी

व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित कर दी हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुलिए की शिनाख्त की जा रही है.

पुलिस की अपील: पुलिस ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि बड़ी नकदी लेकर अकेले यात्रा करने से बचें. सुरक्षा के लिए डिजिटल बैंकिंग या निजी सुरक्षा का उपयोग करें. संदिग्ध व्यक्तियों के दिखने पर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें.