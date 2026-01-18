हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानलॉरेंस बिश्नोई गैंग का वांटेड शूटर गिरफ्तार, दिल्ली क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वांटेड शूटर गिरफ्तार, दिल्ली क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Delhi News: दिल्ली क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में लॉरेंस गैंग के वांटेड शूटर प्रदीप शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 18 Jan 2026 12:19 PM (IST)
दिल्ली क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक वांटेड शूटर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू (23 वर्ष) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का निवासी है. आरोपी को दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से दबोचा गया.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रदीप शर्मा राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में दर्ज दो गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था. उस पर एक बड़े कारोबारी से 4 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है. पुलिस जांच में सामने आया है कि रंगदारी की मांग पूरी न होने पर आरोपी ने अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कारोबारी के घर पर फायरिंग की थी. यह घटना मई 2025 में अंजाम दी गई थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी.

लॉरेंस गैंग के लिए हथियार सप्लाई करता था आरोपी

जांच एजेंसियों के मुताबिक, प्रदीप शर्मा न केवल शूटर की भूमिका निभा रहा था, बल्कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियार और गोला-बारूद की सप्लाई भी करता था. पुलिस ने उसके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं. प्रारंभिक जांच में आरोपी को गैंग का सक्रिय सप्लायर बताया गया है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं. पूरी कार्रवाई राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर स्क्वॉड और दिल्ली क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने अंजाम दी. गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस ने आरोपी को आगे की पूछताछ और जांच के लिए अपनी हिरासत में ले लिया है.

Published at : 18 Jan 2026 12:19 PM (IST)
Delhi Crime Rajasthan News Lawrence Bishnoi Gang DELHI NEWS
