राजस्थान: जोधपुर में नीट री-एग्जाम की तैयारियां पूरी, डिजिटल ट्रैकिंग से आएगा पेपर

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET 2026) को लेकर जोधपुर में तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. परीक्षा को पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और परीक्षा केंद्रों पर विशेष व कड़े इंतजाम किए गए हैं. सभी केंद्रों पर कक्ष आवंटन (Room Allotment) की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अभ्यर्थियों के रोल नंबर के अनुसार उनकी सीटें भी निर्धारित कर दी गई हैं, ताकि विद्यार्थियों को अपनी सीट खोजने में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

डिजिटल निगरानी में पहुंचेंगे प्रश्नपत्र

परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली रोकने के लिए इस बार निगरानी पहले से अधिक सख्त की गई है. परीक्षा केंद्र से जुड़े ऑब्जर्वर मोहित माथुर ने बताया कि प्रश्नपत्र प्राप्त करने से लेकर उसे परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया 'डिजिटल ट्रैकिंग' (Digital Tracking) के जरिए होगी.

इसके लिए एक विशेष मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा. ऐप में प्रश्नपत्र की प्राप्ति, परिवहन और केंद्र तक पहुंचने की हर गतिविधि बारीकी से दर्ज होगी. केंद्र प्रतिनिधि सबसे पहले जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच प्रश्नपत्र सौंपे जाएंगे.

राजस्थान में NEET Re-Exam के लिए सख्त सुरक्षा, सभी केंद्रों पर CCTV; जयपुर-सीकर में विशेष निगरानी

बुरखा और मंगलसूत्र को लेकर सघन जांच

परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं. केंद्रों के मुख्य प्रवेश द्वार पर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (HHMD) सहित अन्य सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे. पुरुष और महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ निरीक्षकों की अलग-अलग टीमें तैनात रहेंगी. बुरखा और मंगलसूत्र या अन्य पारंपरिक परिधान पहनकर आने वाले परीक्षार्थियों की विशेष रूप से सघन जांच की जाएगी, ताकि सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित हो सके.

क्या ले जा सकते हैं और क्या है प्रतिबंधित?

प्रशासन ने परीक्षा केंद्र में ले जाने वाले सामानों को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

प्रतिबंधित सामग्री: मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह बैन रहेंगे.

अनुमति वाले सामान: अभ्यर्थी केवल अपना प्रवेश पत्र (Admit Card), निर्धारित पासपोर्ट साइज फोटो और वैध पहचान पत्र (ID Proof) ही साथ ले जा सकेंगे.

पानी की बोतल और पेन: अभ्यर्थियों को केवल पारदर्शी (Transparent) पानी की बोतल लाने की अनुमति होगी. अपारदर्शी या बंद बोतलों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. परीक्षा लिखने के लिए पेन परीक्षा केंद्र पर ही उपलब्ध कराया जाएगा.

प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा के दिन समय से पहले अपने निर्धारित केंद्र पर पहुंचें और जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें, ताकि प्रवेश और जांच प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके.

NEET एग्जाम से पहले कड़ी तैयारी, पटना-जयपुर समेत कई शहरों में मॉक ड्रिल