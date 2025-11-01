हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जोधपुर: फलोदी में डंपर ने बरपाया कहर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 13 घायल

जोधपुर: फलोदी में डंपर ने बरपाया कहर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 13 घायल

Phalodi Dumper Accident: जोधपुर के पास NH-11 पर डंपर ने टैक्सी को टक्कर मारी, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए. ये मजदूर मध्य प्रदेश से थे. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 01 Nov 2025 04:52 PM (IST)
जोधपुर जिले के फलोदी के पास नेशनल हाईवे-11 पर देर रात एक तेज रफ्तार डंपर ने कहर बरपा दिया, जिससे तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा भादू रेस्टोरेंट के पास उस वक्त हुआ, जब सड़क किनारे खड़ी मजदूरों से भरी एक लोडिंग टैक्सी को तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि टैक्सी के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही चीख-पुकार मच गई.

इस दर्दनाक दुर्घटना में तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि छह महिलाओं और तीन बच्चों सहित 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि सभी पीड़ित मध्यप्रदेश के रहने वाले मजदूर थे, जो फलोदी के पास के खेतों में मजदूरी करने के लिए आए हुए थे और संभवतः अपने गंतव्य के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे.

108 एम्बुलेंस और राहगीरों ने संभाला मोर्चा

हादसे की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस टीम के ईएमटी महेंद्र सिंह भाटी और पायलट मोहन तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने वहां मौजूद राहगीरों की मदद से घायलों को संभाला और एक-एक कर सभी 13 घायलों को फलोदी के जिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, तीन अति गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है.

प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा

देर रात हुए इस गंभीर हादसे की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर श्वेता चौहान, एसडीएम पूजा चौधरी और थानाधिकारी भंवराराम भारी पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिर जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी. कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को घायलों के समुचित इलाज के लिए कड़े निर्देश दिए और पूरी चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा की.

हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ. पुलिस ने मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है और फरार डंपर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 01 Nov 2025 04:51 PM (IST)
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS ROAD ACCIDENT
