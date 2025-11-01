जयपुर: स्कूल की 5वीं मंजिल से गिरकर छठी की छात्रा की मौत, शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश

राजधानी जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की पांचवी मंजिल से गिरने से मौत हो गई. बच्ची के गिरते ही चीख की आवाज सुनकर स्कूल प्रशासन मौके पर पहुंचा और उसे निजी अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर्स ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया. जानकारी के मुताबिक झाड़ियों में गिरने पर उसका सिर दीवार से टकराया जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. इस मामले में स्कूल प्रशासन पर घटना स्थल से साक्ष्य मिटाने के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि पुलिस के आने से पहले ही जिस जगह पर छात्रा गिरी थी उस पूरे फर्श को और सीढ़ियों को पानी से साफ कर दिया गया.

स्कूल प्रशासन पर उठ रहे सवाल

ऐसे में अब स्कूल प्रशासन की इस हरकत पर सवाल उठ रहे हैं. अभिभावक संघ के संयुक्त सचिव अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि स्कूल की बिल्डिंग से गिरकर छात्रा की मौत हुई है. स्कूल प्रशासन को सख्त सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए यह घटना बेहद दुखद है.

शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश

हादसे को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह घटना स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुई है. अगर जांच में ऐसा आता है तो दोषियों और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा.

गंभीरता से जांच कर रही पुलिस

घटना के बाद छात्रा के माता पिता का रो रोकर बुरा हाल है .वहीं अब पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है कि आखिर छात्रा छत से कैसे गिरी वहीं स्कूल प्रशासन से भी पुलिस पूछताछ कर रही है.