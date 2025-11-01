हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: स्कूल की 5वीं मंजिल से गिरकर छठी की छात्रा की मौत, शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश

जयपुर: स्कूल की 5वीं मंजिल से गिरकर छठी की छात्रा की मौत, शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश

Jaipur News: इस मामले में स्कूल प्रशासन पर मौके सबूत मिटाने के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि पुलिस के आने से पहले ही जिस जगह पर छात्रा गिरी थी उस पूरे फर्श को और सीढ़ियों को पानी से साफ कर दिया गया.

By : मोहम्मद मोईन, मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 01 Nov 2025 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की पांचवी मंजिल से गिरने से मौत हो गई. बच्ची के गिरते ही चीख की आवाज सुनकर स्कूल प्रशासन मौके पर पहुंचा और उसे निजी अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर्स ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया. जानकारी के मुताबिक झाड़ियों में गिरने पर उसका सिर दीवार से टकराया जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. इस मामले में स्कूल प्रशासन पर घटना स्थल से साक्ष्य मिटाने के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि पुलिस के आने से पहले ही जिस जगह पर छात्रा गिरी थी उस पूरे फर्श को और सीढ़ियों को पानी से साफ कर दिया गया.

स्कूल प्रशासन पर उठ रहे सवाल

ऐसे में अब स्कूल प्रशासन की इस हरकत पर सवाल उठ रहे हैं. अभिभावक संघ के संयुक्त सचिव अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि स्कूल की बिल्डिंग से गिरकर छात्रा की मौत हुई है. स्कूल प्रशासन को सख्त सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए यह घटना बेहद दुखद है.

शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश

हादसे को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह घटना स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुई है. अगर जांच में ऐसा आता है तो दोषियों और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा.

गंभीरता से जांच कर रही पुलिस

घटना के बाद छात्रा के माता पिता का रो रोकर बुरा हाल है .वहीं अब पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है कि आखिर छात्रा छत से कैसे गिरी वहीं स्कूल प्रशासन से भी पुलिस पूछताछ कर रही है.

Published at : 01 Nov 2025 03:57 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Canada Tariff: 'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
दिल्ली NCR
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
क्रिकेट
महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर? जानें कितना है सबसे बड़ा रन चेज
महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर? जानें कितना है सबसे बड़ा रन चेज
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Dularchand Case: सूरजभान Vs अनंत सिंह की लड़ाई के बीच मौत का शिकार हुए दुलारचंद? | ABP News
शहनाज गिल | बिग बॉस 13 बनाम बिग बॉस 19 | बसीर अली का चौंकाने वाला ऐलविक्शन | शहबाज बदेशा
Shehnaaz Gill Movie Ikk Kudi | Ikk Kudi Public Review | रोते हुए शहनाज गिल के प्रशंसक | पंजाबी फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Canada Tariff: 'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
दिल्ली NCR
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
क्रिकेट
महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर? जानें कितना है सबसे बड़ा रन चेज
महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर? जानें कितना है सबसे बड़ा रन चेज
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
हरियाणा
हरियाणा की लाखों महिलाओं को तोहफा, 2100 रुपये वाली 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी' योजना लॉन्च
हरियाणा की लाखों महिलाओं को तोहफा, 2100 रुपये वाली 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी' योजना लॉन्च
हेल्थ
ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं डॉक्टर, इसका क्या होता है असर?
ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं डॉक्टर, इसका क्या होता है असर?
जनरल नॉलेज
Flying Snakes: कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ABP NEWS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Embed widget