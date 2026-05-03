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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJohpur News: इंसानियत शर्मसार, हादसे के बाद तड़पते रहे लोग और भीड़ लूटती रही कोल्ड ड्रिंक

Johpur News: इंसानियत शर्मसार, हादसे के बाद तड़पते रहे लोग और भीड़ लूटती रही कोल्ड ड्रिंक

Jodhpur News In Hindi: जोधपुर-पाली हाईवे पर एक सड़क हादसे के बाद इंसानियत शर्मसार हुई. कोल्ड ड्रिंक से भरी बोलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त होने पर, मदद करने के बजाय लोगों ने बिखरी बोतलें लूट लीं.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 03 May 2026 09:00 PM (IST)
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राजस्थान के जोधपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर इंसानियत पर से भरोसा उठ जाए. जो जोधपुर अपनी 'मेहमाननवाजी' और 'अपनायत' के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, उसी शहर की सड़क पर हादसे के बाद मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर दिखी है.

जोधपुर-पाली हाईवे (Jodhpur-Pali Highway) पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से भरी एक बोलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई, लेकिन मदद करने के बजाय लोग वहां बेशर्मी से 'मुफ्त का माल' लूटने में लगे रहे.

घायलों की मदद छोड़ी, कोल्ड ड्रिंक लूटने में मची होड़

चश्मदीदों के मुताबिक, जैसे ही बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी, भारी संख्या में आसपास के लोग वहां जमा हो गए. कायदे से लोगों को पुलिस या एंबुलेंस को फोन करना चाहिए था और घायलों को बाहर निकालना चाहिए था. लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा. सड़क पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें बिखरी देख लोगों की संवेदनाएं मर गईं और वे बोतलों को उठाकर अपने घर ले जाने लगे.

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गिड़गिड़ाता रहा मालिक, लेकिन भीड़ पर नहीं पड़ा असर

इस अंधी लूट के दौरान वाहन मालिक ने लोगों को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की. वह चीखता रहा, लेकिन मुफ्त के लालच में अंधी हो चुकी भीड़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. लोग धड़ल्ले से पेटियां और बोतलें उठाकर भागते नजर आए. यह बेशर्मी भरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या मर गई है समाज की संवेदना?

यह घटना सिर्फ एक हादसे के बाद की लूट नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की मरती हुई संवेदनाओं और कानून-व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा तमाचा है. आजकल हादसों के दौरान लोग या तो रील (Reels) और वीडियो बनाने में व्यस्त हो जाते हैं, या फिर मौके का फायदा उठाकर लूटपाट करने लगते हैं. विशेषज्ञों का भी मानना है कि ऐसी घटनाओं के समय पहली प्राथमिकता हमेशा घायलों की जान बचाने की होनी चाहिए, न कि मौकापरस्ती की.

इस घटना ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में इंसानियत अब सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गई है?

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 03 May 2026 08:59 PM (IST)
Tags :
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS ROAD ACCIDENT
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