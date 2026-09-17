जालोर में झाड़ियों के बीच जलता मिला युवक, इलाज के दौरान हुई मौत

राजस्थान के जालोर शहर में एक युवक को पेट्रोल डालकर आग लगाने का मामला सामने आया है. युवक आहोर बाइपास रोड के पास झाड़ियों में गंभीर हालत में जलता हुआ मिला. आसपास से गुजर रहे लोगों ने जब उसे देखा तो मौके पर पहुंचे और कपड़ा डालकर आग बुझाई. इसके बाद एंबुलेंस को सूचना दी गई. गंभीर रूप से झुलसे युवक को जालोर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना बुधवार (16 सितंबर) सुबह की बताई जा रही है. डीएसपी गौतम जैन के अनुसार सूचना मिलते ही एएसपी मोटाराम गोदारा, कोतवाली पुलिस और एमओबी टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाए.

राजस्थान निकाय चुनाव: पार्षदों की बाड़ेबंदी पर घमासान, डोटासरा ने BJP पर लगाए आरोप

पुलिस के मुताबिक, युवक की पहचान जालोर शहर के लालपोल के अंदर ठाकुरद्वारा के पास रहने वाले युनूस खान (40) पुत्र अशरफ खान के रूप में हुई है. युनूस पोस्ट ऑफिस में एजेंट के तौर पर काम करता था.

बयान में बताई तीन युवकों की बात

गंभीर रूप से झुलसे युनूस के पुलिस ने बयान भी दर्ज किए. पुलिस के अनुसार, युनूस ने बताया कि तीन युवक मुंह पर रुमाल बांधकर उसके पास आए थे. आरोप है कि तीनों उसे जबरन बाइक पर बैठाकर आहोर बाइपास के पास झाड़ियों तक ले गए. वहां युवकों ने उसके ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी.

हालांकि पुलिस का कहना है कि घटना की वास्तविक परिस्थितियां जांच पूरी होने के बाद ही साफ होंगी. फिलहाल पुलिस युनूस के बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

दर्द से तड़पता रहा युनूस

मौके पर पहुंची पुलिस टीम के सामने युनूस दर्द से तड़प रहा था. लेडी पुलिसकर्मी गंगा कंवर ने मोबाइल कैमरा ऑन कर उसके बयान रिकॉर्ड किए. पूछताछ में युनूस ने बताया कि तीन लोग थे और वह उन्हें नहीं जानता था.

पुलिसकर्मी ने उससे यह भी पूछा कि क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी, लेकिन उसने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को यह भी बताया कि घटनास्थल पर एक बोतल पड़ी हुई थी. पुलिस ने घटनास्थल से मिले इस तरह के साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया है.

80 फीसदी तक झुलसा था युवक

जालोर जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. विजय मीणा के अनुसार, युनूस करीब 80 प्रतिशत तक झुलसा हुआ था. उसके चेहरे, पेट, पीठ, दोनों हाथ और दोनों पैर बुरी तरह झुलसे थे. आग के कारण उसके कपड़े भी जलकर शरीर से चिपक गए थे. हालत गंभीर होने के कारण उसे जोधपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

राजस्थान पंचायत चुनाव : कब निकलेगी रिजर्वेशन की लॉटरी? चौथी बार बदली गई तारीख

पड़ोसियों के मुताबिक, युनूस लंबे समय से पोस्ट ऑफिस की वीरमदेव ब्रांच में काम कर रहा था. उसके परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं. घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है. युनूस का मोबाइल उसके घर पर मिला है.

पुलिस अब घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, युनूस के बयानों और घटना से जुड़ी दूसरी परिस्थितियों की जांच कर रही है, ताकि पूरी घटना की सच्चाई सामने आ सके.