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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानभोपालगढ़ में चेयरमैन चुनाव से पहले हंगामा, लाठीचार्ज के बाद पार्षदों को सुरक्षा

भोपालगढ़ में चेयरमैन चुनाव से पहले हंगामा, लाठीचार्ज के बाद पार्षदों को सुरक्षा

जोधपुर के भोपालगढ़ में नगरपालिका चेयरमैन चुनाव से पहले नामाकंन के दौरान हंगामा हो गया. पांच उम्मीदवारों ने छह नामांकन दाखिल किए. इस दौरान परिसर के बाहर समर्थकों में झड़प हो गयी.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 17 Sep 2026 10:12 AM (IST)
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राजस्थान में जोधपुर के भोपालगढ़ नगरपालिका चेयरमैन चुनाव से पहले भोपालगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया. बुधवार को अध्यक्ष पद के लिए कुल 5 उम्मीदवारों ने 6 नामांकन पत्र दाखिल किए. नामांकन के बाद नगरपालिका परिसर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया.

अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस खेमे से जमना जेपी देवड़ा, नारायणराम जाखड़, शिवकरण सैनी और रामदीन देवड़ा ने दावेदारी पेश की. वहीं नारायणराम जाखड़ ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी नामांकन दाखिल किया. भाजपा की ओर से देवेश चौधरी ने नामांकन दाखिल किया. देर शाम दोनों प्रमुख दलों ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए. कांग्रेस ने जमना जेपी देवड़ा को अधिकृत प्रत्याशी बनाया, जबकि भाजपा ने देवेश चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया.

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नगरपालिका के बाहर जमकर हंगामा

नामांकन के दौरान नगरपालिका के बाहर दोनों दलों के समर्थकों की बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद थी. समर्थक अपने-अपने प्रत्याशियों के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे. इसी दौरान पार्षद शोभादेवी के पुत्र मनोहर मेघवाल को अपने पक्ष में करने को लेकर उम्मीदवारों के समर्थक आमने-सामने आ गए.

पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और इसके बाद विवाद बढ़कर धक्का-मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गया. मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ के बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस को हल्का बल प्रयोग और लाठीचार्ज करना पड़ा.

कांग्रेस पार्षदों को सुरक्षा घेरे में रवाना किया

स्थिति बिगड़ने पर सीओ गुलाबाराम और सीआई राजूराम बामनिया के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा. पुलिस ने भीड़ को मौके से हटाया और स्थिति को नियंत्रित किया. इसके बाद कांग्रेस खेमे के सभी पार्षदों को पुलिस सुरक्षा घेरे में नगरपालिका परिसर से बाहर रवाना किया गया.

चेयरमैन चुनाव से ठीक पहले हुए इस हाईवोल्टेज घटनाक्रम ने भोपालगढ़ की सियासत को गरमा दिया है. अब निगाहें अध्यक्ष पद के चुनाव और पार्षदों के समर्थन पर टिक गई हैं.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 10:12 AM (IST)
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