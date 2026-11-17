जोधपुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई ने जोधपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की व्यवस्थाओं को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अस्पताल प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने एम्स में मरीजों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है.

बिश्नोई ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जोधपुर का एम्स भारत का दूसरे नंबर का एम्स है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहां व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई हैं. उन्होंने कहा कि एम्स अस्पताल में दूर-दराज से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन काउंटर पर उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि आज का स्लॉट खत्म हो गया है और कल आना.

कोटा की डेयरी में लगी भीषण आग, अंदर फंसे कर्मचारी की जिंदा जलकर मौत

इमरजेंसी सेवाओं को लेकर चिंता जताई

उन्होंने इमरजेंसी सेवाओं को लेकर भी चिंता जताई. पोस्ट में लिखा कि गंभीर मरीजों को बेड खाली नहीं होने की बात कहकर दूसरे दिन दूसरे अस्पताल भेज दिया जाता है. वहीं, ऑपरेशन के लिए भी मरीजों को तारीखें दी जाती रहती हैं. जसवंत सिंह बिश्नोई ने जांच व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि मरीजों को बाहर से जांच करवाने के लिए कहा जाता है, जबकि एम्स में जांच करवाने में समय लगता है. उन्होंने कहा कि जो एम्स कभी देश में दूसरे नंबर पर था, वो अब केवल परेशानी का केंद्र बन गया है.

पुरानी व्यवस्थाएं बहाल करने की मांग

पूर्व सांसद ने एम्स प्रशासन से आग्रह किया कि पूर्व अध्यक्ष एवं डायरेक्टर के समय जो व्यवस्थाएं बनाई गई थीं, उन्हें फिर से लागू किया जाए. उन्होंने स्लॉट सिस्टम को बंद करने, इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को 24 घंटे बाद दूसरे अस्पताल भेजने की व्यवस्था समाप्त करने, ऑपरेशन समय पर करने तथा सभी जांच एम्स में ही करवाकर उनकी रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने की मांग की. उन्होंने अपनी पोस्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी टैग किया है. बिश्नोई ने कहा कि लोगों का एम्स पर जो भरोसा है, उसे टूटने नहीं देना चाहिए.

जोधपुर एम्स की व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व सांसद की इस पोस्ट के बाद अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि, पोस्ट में उठाए गए मुद्दों पर एम्स प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है.