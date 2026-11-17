उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के 'अयोध्या के बाद मथुरा की बारी' वाले बयान पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत ने पलटवार किया है. गहलोत ने कहा, "यह कोई नई बात नहीं है. वे पिछले 30 साल से इस तरह के बयान सुन रहे हैं. राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भी ऐसी बातें कही जाती थीं और बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा." गहलोत ने कहा कि चुनाव आते ही इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं.

कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं पर गहलोत ने कहा कि वे पिछले तीन साल से ऐसी बातें सुन रहे हैं. न तो वे दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं और न ही जयपुर में किसी पद को लेकर उनकी कोई चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि मीडिया का उनके प्रति काफी प्रेम है, इसलिए लगातार उनके नए पद को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं. गहलोत ने साफ कहा कि उनकी दिली इच्छा राजस्थान के लोगों की सेवा करने की है. वे किसी पद पर रहें या नहीं, राजस्थान से दूर नहीं हैं और आगे भी प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहते हैं.

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कांग्रेस हाईकमान का फैसला हमेशा सर्वोपरि- अशोक गहलोत

पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिलने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान का फैसला हमेशा सर्वोपरि रहा है. पार्टी ने 55 साल तक उन पर विश्वास जताया और अलग-अलग जिम्मेदारियां दीं. ऐसे में जहां भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे निभाने से वे पीछे नहीं हटेंगे. उनके लिए पार्टी का हित सबसे ऊपर है. उन्होंने कहा कि आज पार्टी की सेवा करने का मतलब देश की सेवा करना और लोकतंत्र को बचाना है.

सोनिया गांधी की पुस्तक विमोचन को यूपी-पंजाब चुनाव से जोड़ने पर क्या कहा?

सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन को यूपी और पंजाब चुनाव से जोड़कर देखे जाने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि बीजेपी के नेता हर चीज को अपने राजनीतिक नजरिए से देखते हैं. सोनिया गांधी का किताब लिखने का फैसला उनका व्यक्तिगत निर्णय था. लंबे समय से उनके बारे में कई तरह की बातें कही जा रही थीं, ऐसे में उन्होंने पुस्तक के माध्यम से अपनी बात रखी है. इसका चुनाव में कितना असर होगा, यह उनके दिमाग में नहीं है. ऐसी बातें बीजेपी के नेता सोचते होंगे.

सोनिया गांधी की पुस्तक में राजस्थान से केवल उनका जिक्र होने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि पुस्तक में उनके नाम से कोई अलग अध्याय नहीं है. सोनिया गांधी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है कि वे राजीव गांधी के दौरों के समय से उन्हें जानती थीं और बाद में वे पीसीसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बने.

जल जीवन मिशन को लेकर भजन लाल सरकार पर साधा निशाना

वहीं, जल जीवन मिशन को लेकर गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार 45 लाख कनेक्शन देने का वादा पूरा नहीं कर पाई. कांग्रेस ने बजट फाइल्स के जरिए इस मुद्दे को उठाया है. उन्होंने कहा कि सरकार विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन योजना की प्रगति पर जवाब देना चाहिए.

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