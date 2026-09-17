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राजस्थान निकाय चुनाव: पार्षदों की बाड़ेबंदी पर घमासान, डोटासरा ने BJP पर लगाए आरोप

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और पुलिस पर पार्षदों पर दबाब बनाकर उन्हें अपने पक्ष में लेने के आरोप लगाए हैं. निकाय बोर्ड के गठन से पहले मामला गर्मा गया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 17 Sep 2026 01:42 PM (IST)
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राजस्थान में नगर निकाय चुनावों को लेकर पार्षदों की बाड़ेबंदी पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि बीजेपी पुलिस के जरिए पार्षदों को परेशान कर रही है.

निर्दलीय पार्षदों को पुलिस के जरिए डराया धमकाया जा रहा है. फर्जी मुकदमे थोपने की धमकी दी जा रही है. जिन जगहों पर कांग्रेस के पार्षद रुके हुए हैं, वहां भी जाकर उन्हें परेशान कर रही है और दबाव बनाने की कोशिश कर रही है.

यह भी पढ़ें: राजस्थान पंचायत चुनाव : कब निकलेगी रिजर्वेशन की लॉटरी? चौथी बार बदली गई तारीख

बीजेपी पर गलत परंपरा शुरू करने का आरोप 

प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि बीजेपी गलत परंपरा की शुरुआत कर रही है. उसे यह मान लेना चाहिए कि निकाय चुनाव में करीब  दो तिहाई जनता ने उसे नकार दिया है. इसके बावजूद वह वोटो की लूट खसोट कर अपना बोर्ड बनाने की कोशिश में है. उन्होंने राजस्थान पुलिस के डीजीपी से भी कहा है कि वह पुलिस को पार्टी बनने से रोके. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि पुलिस वालों को यह सोचना चाहिए कि सवा दो साल बाद सरकार बदलने वाली है.

पार्षदों के कब्जे को लेकर दबाब 

दरअसल हाल में संपन्न हुए निकाय चुनावों के परिणाम के बाद सभी अपनी-अपनी पूरी ताकत से निकाय में आने के लिए जोर-आजमाइश कर रहे हैं. कई शहरों में पार्षदों पर दबाब के साथ ही अपहरण की कोशिश का आरोप भी लगा है. कई जगह पुलिस की दखलंदाजी के भी आरोप लगे हैं. जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गयी है.

हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को नकारा है.लेकिन बावजूद इसके लगातार राज्य में अलग-अलग जगह पार्षदों को कब्जाने के आरोप हैं. बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने पार्षदों को बसों से सुरक्षित जगह भेजा है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 17 Sep 2026 01:42 PM (IST)
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