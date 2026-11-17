आमतौर पर लोग बेहतर नौकरी, ऊंचे पद और सुख-सुविधाओं के लिए जिंदगीभर मेहनत करते हैं, लेकिन गुरुग्राम की एक मां और बेटी ने सांसारिक जीवन की चकाचौंध छोड़कर आत्मकल्याण और संयम का मार्ग चुनने का निर्णय लिया है. खास बात यह है कि बेटी अक्षिता (37) ने फॉक्सवैगन जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में 50 लाख रुपये सालाना पैकेज वाली नौकरी छोड़ दी, जबकि उनकी मां शिरोमणी (61) ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) में 37 साल तक सेवाएं देने के बाद चीफ मैनेजर पद से रिटायरमेंट लिया. अब दोनों मां-बेटी जैन साध्वी बनने जा रही हैं.

इस अनूठे वैराग्य संकल्प को लेकर मंगलवार को जोधपुर में मां-बेटी का भव्य वरघोड़ा निकाला जाएगा. इसमें जैन समाज के 31 साधु-साध्वियों सहित बड़ी संख्या में समाजबंधु और परिवार के सदस्य शामिल होंगे. मां-बेटी के इस निर्णय को लेकर जैन समाज में विशेष उत्साह है.

अक्षिता ने आध्यात्मिक जीवन को दी प्राथमिकता

अक्षिता की शैक्षणिक और व्यावसायिक उपलब्धियां भी काफी प्रभावशाली रही हैं. उन्होंने एमटेक करने के बाद आईआईएम बेंगलुरु से एमबीए की पढ़ाई की. इसके बाद करीब 12 वर्षों तक विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया. वे फॉक्सवैगन में ग्लोबल ऑपरेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत थीं और उनका सालाना पैकेज करीब 50 लाख रुपये था. इतने शानदार करियर और आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य के बावजूद अक्षिता ने आध्यात्मिक जीवन को प्राथमिकता दी. उनके इस फैसले के पीछे अहिंसा, जीव दया और आध्यात्मिक चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

बांसवाड़ा: 32 वोटों से हारा सरपंच प्रत्याशी, समर्थकों ने पोलिंग टीम पर किया हमला

'AI और डेटा सेंटर की गतिविधियों से मन में जागा अहिंसा का भाव'

अक्षिता ने अपने आध्यात्मिक झुकाव के बारे में बताते हुए कहा कि वे उस पीढ़ी से हैं, जिसने फोन और इंटरनेट को विकसित होते हुए देखा है. जब कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े काम शुरू हुए तो उनके मन में तकनीकी विकास और जीवों के प्रति अहिंसा को लेकर विचार आने लगे.

उनका कहना था कि एक डेटा सेंटर बनाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खुदाई करनी पड़ती है. इस प्रक्रिया में मिट्टी में रहने वाले असंख्य सूक्ष्म जीव प्रभावित हो सकते हैं. इसी विचार ने उनके भीतर जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा की भावना को और गहरा किया. धीरे-धीरे उनका मन भौतिक उपलब्धियों से हटकर आध्यात्मिक जीवन और आत्मकल्याण की ओर बढ़ने लगा.

मां ने भी 37 साल की नौकरी के बाद चुना वैराग्य

अक्षिता की मां शिरोमणी की जीवन यात्रा भी कम प्रेरणादायक नहीं है. उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में लगातार 37 वर्षों तक सेवाएं दीं और वर्ष 2025 में चीफ मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुईं. नौकरी, परिवार और सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने के बाद अब उन्होंने भी वैराग्य का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया है.

शिरोमणी ने बताया कि परिवार पहले से ही उनकी आध्यात्मिक रुचि और झुकाव से परिचित था. उनके पति का निधन हो चुका है. परिवार में दो बेटियां हैं. एक बेटी अक्षिता उनके साथ ही दीक्षा ग्रहण करेंगी, जबकि दूसरी बेटी का विवाह हो चुका है.

25 फरवरी को चेन्नई में लेंगी दीक्षा

साध्वी पूर्णप्रज्ञाश्री ने बताया कि शिरोमणी 25 फरवरी को चेन्नई में दीक्षा ग्रहण करेंगी. इसके बाद वे उनके सान्निध्य में संयम आराधना करते हुए आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेंगी. मारवाड़ जैन संघ के अध्यक्ष गौतम सालेचा ने बताया कि मंगलवार को जोधपुर में निकलने वाले वरघोड़े में जैन समाज के 31 साधु-साध्वियां शामिल होंगे. इसके अलावा बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग और परिवारजन भी इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे.

एक तरफ करोड़ों के कारोबार वाली दुनिया, दूसरी तरफ आत्मकल्याण की राह

मां-बेटी की यह कहानी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि एक ओर बेटी ने लाखों रुपये के सालाना पैकेज और प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट पद को छोड़ा, वहीं मां ने जीवन के 37 वर्ष एक बड़े सार्वजनिक उपक्रम को समर्पित करने के बाद वैराग्य का रास्ता चुना. दोनों ने अपने जीवन के अनुभवों और उपलब्धियों के बाद संयम, अहिंसा और आध्यात्मिक साधना को आगे की जीवन यात्रा का आधार बनाने का निर्णय लिया है.

यह फैसला केवल नौकरी या सुविधाएं छोड़ने की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्य को नए नजरिए से देखने और आत्मकल्याण के लिए समर्पित होने का एक अनूठा उदाहरण है.

जोधपुर AIIMS की व्यवस्थाओं पर भड़के बीजेपी नेता, उठाए गंभीर सवाल