राजस्थान में टोल प्लाजा पर बेकाबू टैंकर ने मचाई तबाही, टक्कर से उखड़ा बूथ, दो कर्मचारी घायल

राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ इलाके में अराई हाईवे पर बने एक टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा हो गया. यहां तेज रफ्तार बेकाबू टैंकर ने टोल बूथ की केबिन में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरा बूथ अपनी जगह से उखड़ गया और अंदर बैठे कर्मचारी घायल हो गए. यह पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके वीडियो अब सामने आए हैं.

सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि एक ओवरलोड टैंकर हाईवे पर तेज रफ्तार से आता है और बैरियर से ठीक पहले रुकने की कोशिश करता है. लेकिन गति इतनी ज्यादा होती है कि वह सीधे बूथ में घुस जाता है. टक्कर के बाद बूथ के अंदर का पूरा सामान बिखर जाता है, और वहां मौजूद कर्मचारी जोर से गिर पड़ते हैं. हादसे की आवाज और झटके इतने तेज थे कि आस-पास मौजूद लोग कुछ पल के लिए हैरान रह गए.

ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

हादसे के बाद भी टैंकर ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी. बताया जा रहा है कि ड्राइवर शराब के नशे में था और गाड़ी पर उसका नियंत्रण नहीं रहा. पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

घायलों का इलाज जारी, कंपनी ने मांगी रिपोर्ट

घटना में घायल दोनों टोल कर्मचारीयों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. टोल कंपनी ने हादसे की पूरी रिपोर्ट मांगी है और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा शुरू कर दी है.

इस घटना के बाद एक बार फिर राजस्थान की सड़कों पर दौड़ते भारी वाहनों की रफ्तार पर सवाल उठ गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर ट्रक और टैंकर अकसर तय सीमा से ज्यादा गति में चलते हैं, जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं. लोगों ने प्रशासन से टोल प्लाजा और हाईवे पर सख्त निगरानी और स्पीड कंट्रोल की मांग की है.