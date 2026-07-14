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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडूंगरपुर के बेणेश्वर धाम से सचिन पायलट की हुंकार, बोले- 'गैर-संवैधानिक है परिसीमन'

डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम से सचिन पायलट की हुंकार, बोले- 'गैर-संवैधानिक है परिसीमन'

Sachin Pilot News: बेणेश्वर धाम पहुंचे सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. परिसीमन को गैर-संवैधानिक बताते हुए युवाओं, किसानों, बेरोजगारी और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को घेरा.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 14 Jul 2026 06:04 PM (IST)
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राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार (14 जुलाई) को डूंगरपुर के प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम पहुंचे. वागड़ के इस प्रमुख धार्मिक स्थल पर उन्होंने हरि मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया. कार्यक्रम में जिले के कई कांग्रेस पदाधिकारी, पूर्व सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

दर्शन के बाद सचिन पायलट ने स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई. पायलट ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने और लोगों के मुद्दों को मजबूती से उठाने की अपील की.

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परिसीमन पर सरकार को घेरा

मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने लोकसभा क्षेत्रों में एसटी सीटों के परिसीमन के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि परिसीमन की एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है और यह हमेशा जनगणना के बाद किया जाता है. लेकिन मौजूदा सरकार राजनीतिक लाभ के लिए समय से पहले ही परिसीमन की कोशिश कर रही है, जो उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता के साथ खड़ी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं होने दिया जाएगा.

सचिन पायलट ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक है. अस्पतालों में लगातार सामने आ रही घटनाओं के बावजूद सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही.

उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और आम लोगों से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है. जनता को बेहतर सुविधाएं देने के बजाय सरकार सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त है.

युवाओं और किसानों की लड़ाई जारी रहेगी

राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' अभियान का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि यह अभियान युवाओं और छात्रों की आवाज बन चुका है. पेपर लीक, बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों की कमी जैसे मुद्दों से आज युवा सबसे ज्यादा परेशान हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं और किसानों के अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रहेगी.

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अपने दौरे के अंत में सचिन पायलट ने दावा किया कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से निराश हो चुकी है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता बदलाव का फैसला करेगी और कांग्रेस मजबूत जनसमर्थन के साथ सत्ता में वापसी करेगी. पायलट ने भरोसा जताया कि जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करने का फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 14 Jul 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Dungarpur News RAJASTHAN NEWS SACHIN PILOT
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