प्रसूताओं की मौत पर मंत्री की 'ब्रेक के बाद' टिप्पणी ने पकड़ा सियासी तूल, कांग्रेस ने बोला हमला

राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के बाद किडनी फेल होने से हुई प्रसूताओं की मौतों का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है. स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्कुराते हुए दिए गए "बाकी बातें ब्रेक के बाद" वाले बयान पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है.

जहां कांग्रेस ने इसे पीड़ित परिवारों के प्रति असंवेदनशीलता बताया है, वहीं बीजेपी मंत्री के बचाव में उतर आई है. इस बीच सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचे परिजनों ने भी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है.

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यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा- कांग्रेस

राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन परिवारों ने अपनी बेटियों और बहुओं को खोया है, उनके दर्द के बीच इस तरह की टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि यह संवेदनहीनता की हद है और ऐसे मंत्री को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है. कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी दोहराई.

बीजेपी ने किया बचाव, राजनीति नहीं करने की अपील

वहीं राजस्थान बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है. उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य विभाग लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह एक संवेदनशील विषय पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है.

परिजनों में डर, सरकारी अस्पतालों पर उठे सवाल

मामले का असर अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचने वाले लोगों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. जयपुर के महिला चिकित्सालय में मौजूद कई परिजनों ने कहा कि वे आर्थिक मजबूरी के कारण सरकारी अस्पताल आए हैं, लेकिन हाल की घटनाओं के बाद उनके मन में डर बैठ गया है. उनका कहना है कि यदि आर्थिक स्थिति बेहतर होती तो वे निजी अस्पताल का विकल्प चुनते.

पिछले करीब 50 दिनों में राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के बाद कई प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और किडनी संबंधी गंभीर समस्याएं सामने आई हैं. कई महिलाओं का डायलिसिस करना पड़ा, जबकि अब तक करीब डेढ़ दर्जन मौतों की खबर सामने आ चुकी है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग अब भी किसी बड़ी लापरवाही से इनकार कर रहा है. ऐसे में मंत्री के बयान ने पूरे विवाद को और अधिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

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