जैसलमेर के आर्मी कैंट में सेना के हवलदार ने की खुदकुशी, वजह को लेकर सस्पेंस

राजस्थान के जैसलमेर स्थित आर्मी कैंट से एक दुखद घटना सामने आई है. जहां 23 फील्ड रेजिमेंट में तैनात 34 वर्षीय हवलदार रघु एस ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे कैंट क्षेत्र में शोक का माहौल है और साथी जवानों में भी गहरा सदमा है. सूचना मिलते ही सैन्य अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई.

फिलहाल आत्महत्या के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस और सेना संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही हैं और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह सामने आने की उम्मीद है.

यूनिट परिसर में फंदे से लटका मिला हवलदार का शव

बताया जा रहा है कि बुधवार (8 अप्रैल) को यूनिट परिसर में हवलदार रघु एस फंदे पर लटके मिले. वे तमिलनाडु के निवासी थे और फिलहाल जैसलमेर में तैनात थे. घटना की सूचना मिलते ही सैन्य अधिकारियों और पुलिस में हड़कंप मच गया. सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.

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पुलिस और सेना मामले की कर रही जांच

पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हर पहलू से जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए जवाहिर अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया गया. परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद उनके भाई जैसलमेर पहुंचे. पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव देह सेना और परिजनों को सौंप दिया गया है. सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, जिसने सभी को भावुक कर दिया. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस और सेना दोनों ही मामले की जांच में जुटे हैं.

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