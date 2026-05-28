Ajmer News: कांग्रेस नेता रामसिंह मर्डर केस में खुलासा, पहली पत्नी, बेटे और बेटी ने रची साजिश

राजस्थान के अजमेर जिले के बोराडा थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज पूर्व सरपंच एवं कांग्रेस नेता रामसिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. इस चर्चित मामले में प्रारंभिक जांच के दौरान चौंकाने वाले चीजें सामने आई हैं. पुलिस के अनुसार हत्या की इस वारदात को मृतक की पहली पत्नी सुनीता, उसके नाबालिग बेटे और बेटी सरिता ने मिलकर अंजाम दिया.

आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए शव को कार में रख लगाई आग

जानकारी के मुताबिक रामसिंह और उनकी पहली पत्नी सुनीता के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अक्सर कहासुनी और तनाव की स्थिति बनी रहती थी. पुलिस जांच में सामने आया है कि इसी पुरानी रंजिश और पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई.

प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपियों ने धारदार हथियार से रामसिंह की हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को कार में रखकर घटनास्थल से कुछ दूरी पर ले जाया गया. इसके बाद सबूत मिटाने के उद्देश्य से कार में आग लगा दी गई, ताकि मामला हादसा प्रतीत हो सके. हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में पूरे मामले से पर्दा उठा दिया.

जयपुर में ईदगाह के बाहर मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, गाय को लेकर सरकार से की बड़ी मांग

पुलिस की विशेष टीमों ने कड़ियां जोड़ते हुए आरोपियों को दबोचा

अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस की विशेष टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा और आरोपियों तक पहुंच बनाई. फिलहाल पुलिस अधिकारी एसपी के निर्देशन में पूरे मामले की गहन जांच कर रहे हैं. पुलिस जल्द ही प्रेस नोट जारी कर इस हत्याकांड से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करेगी.

'साधु-संतों को राजनीति से दूर...', भैराणा धाम विवाद पर बोले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम