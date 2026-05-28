हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानAjmer News: कांग्रेस नेता रामसिंह मर्डर केस में खुलासा, पहली पत्नी, बेटे और बेटी ने रची साजिश

Ajmer News: कांग्रेस नेता रामसिंह मर्डर केस में खुलासा, पहली पत्नी, बेटे और बेटी ने रची साजिश

Ajmer News In Hindi: अजमेर में पूर्व सरपंच एवं कांग्रेस नेता रामसिंह हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों का खुलासा किया है, जिसमें नेता रामसिंह की पहली पत्नी सुनीता, उसके बेटे और बेटी का नाम सामने आया है.

By : सुमित सारस्वत, अजमेर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 28 May 2026 08:14 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के अजमेर जिले के बोराडा थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज पूर्व सरपंच एवं कांग्रेस नेता रामसिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. इस चर्चित मामले में प्रारंभिक जांच के दौरान चौंकाने वाले चीजें सामने आई हैं. पुलिस के अनुसार हत्या की इस वारदात को मृतक की पहली पत्नी सुनीता, उसके नाबालिग बेटे और बेटी सरिता ने मिलकर अंजाम दिया.

आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए शव को कार में रख लगाई आग

जानकारी के मुताबिक रामसिंह और उनकी पहली पत्नी सुनीता के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अक्सर कहासुनी और तनाव की स्थिति बनी रहती थी. पुलिस जांच में सामने आया है कि इसी पुरानी रंजिश और पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई.

प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपियों ने धारदार हथियार से रामसिंह की हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को कार में रखकर घटनास्थल से कुछ दूरी पर ले जाया गया. इसके बाद सबूत मिटाने के उद्देश्य से कार में आग लगा दी गई, ताकि मामला हादसा प्रतीत हो सके. हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में पूरे मामले से पर्दा उठा दिया.

जयपुर में ईदगाह के बाहर मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, गाय को लेकर सरकार से की बड़ी मांग

पुलिस की विशेष टीमों ने कड़ियां जोड़ते हुए आरोपियों को दबोचा

अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस की विशेष टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा और आरोपियों तक पहुंच बनाई. फिलहाल पुलिस अधिकारी एसपी के निर्देशन में पूरे मामले की गहन जांच कर रहे हैं. पुलिस जल्द ही प्रेस नोट जारी कर इस हत्याकांड से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करेगी.

'साधु-संतों को राजनीति से दूर...', भैराणा धाम विवाद पर बोले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम

About the author सुमित सारस्वत, अजमेर

.
Read More
Published at : 28 May 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
Ajmer News MURDER CASE RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Ajmer News: कांग्रेस नेता रामसिंह मर्डर केस में खुलासा, पहली पत्नी, बेटे और बेटी ने रची साजिश
अजमेर: कांग्रेस नेता रामसिंह मर्डर केस में खुलासा, पहली पत्नी, बेटे और बेटी ने रची साजिश
राजस्थान
Chittorgarh News: राजस्थान के मंत्री गौतम दक ने पुलिस को दी गालियां, मचा सियासी बवाल
राजस्थान के मंत्री गौतम दक ने पुलिस को दी गालियां, मचा सियासी बवाल
राजस्थान
भैराणा धाम की जमीन अधिग्रहण पर सियासत गरमाई, संतों के समर्थन में उतरी कांग्रेस
भैराणा धाम की जमीन अधिग्रहण पर सियासत गरमाई, संतों के समर्थन में उतरी कांग्रेस
राजस्थान
जयपुर में ईदगाह के बाहर मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, गाय को लेकर सरकार से की बड़ी मांग
जयपुर में ईदगाह के बाहर मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, गाय को लेकर सरकार से की बड़ी मांग
Advertisement

वीडियोज

Nagma Mirajkar और Ayaan Lal की dating rumours ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल
Vasudha: Vasudha-Dev के बीच शुरू हुआ रोमांस, खत्म हुआ फैंस का इंतजार!
Bollywood News: श्रद्धा कपूर के डांस वीडियो ने मचाया तहलका, राहुल मोदी संग रिश्ते की चर्चा फिर तेज (28.05.26)
यो यो हनी सिंह ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बताया- भारी दवाइयों की वजह से हुए थे गंजे
NEET छात्रों के हक में Rajnath Singh का बड़ा कदम! | NTA | Dharmendra Pradhan | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आंधी-तूफान का फ्लाइट पर असर, दिल्ली एयरपोर्ट की सलाह- एयरलाइन से करें संपर्क, मेट्रो का करें इस्तेमाल
आंधी-तूफान का फ्लाइट पर असर, दिल्ली एयरपोर्ट की सलाह- एयरलाइन से करें संपर्क, मेट्रो का करें इस्तेमाल
महाराष्ट्र
'हम SIR के विरोधी नहीं हैं, बल्कि...', सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने साफ किया रुख
'हम SIR के विरोधी नहीं हैं, बल्कि...', सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने साफ किया रुख
बॉलीवुड
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
आईपीएल 2026
सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन हुआ वायरल, कहा- क्रिकेट का भगवान...
सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन हुआ वायरल, कहा- क्रिकेट का भगवान...
इंडिया
'तुरंत लौटो अपने देश', घुसपैठिए को अमित शाह की चेतावनी, चिकन नेक की जमीन BSF को सौंपी गई
'तुरंत लौटो अपने देश', घुसपैठिए को अमित शाह की चेतावनी, चिकन नेक की जमीन BSF को सौंपी गई
इंडिया
Exclusive: 'नीट परीक्षा में एयर फोर्स की मदद, माफियाओं पर एक्शन और सीबीएसई OSM... एबीपी न्यूज़ से क्या-क्या बोले धर्मेन्द्र प्रधान
Exclusive: 'नीट एग्जाम में एयर फोर्स, माफियाओं पर एक्शन और CBSE ... क्या बोले धर्मेन्द्र प्रधान?
इंडिया
‘बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, अब घुसपैठिए वापस जाने लगे’, शुभेंदु सरकार के एक्शन पर बोले शाह
‘बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, अब घुसपैठिए वापस जाने लगे’, शुभेंदु सरकार के एक्शन पर बोले शाह
इंडिया
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget