Jodhpur News: HC आदेश के बाद जोधपुर पहुंचा आसाराम, एयरपोर्ट पर उमड़ी भारी भीड़

जोधपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार (28 मई) को उस समय भारी हलचल और भीड़भाड़ का माहौल देखने को मिला, जब राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा बलात्कार मामले में सजा बरकरार रखने के फैसले के बाद आसाराम जोधपुर पहुंचा. उसके आगमन की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट परिसर और बाहर बड़ी संख्या में समर्थक और भक्त जमा हो गए. स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया.

आसाराम को य-एंबुलेंस में बैठाकर किया गया आश्रम के लिए रवाना

एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इस दौरान मीडिया कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और बदसलूकी की घटनाएं भी सामने आईं. पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. आसाराम को एयरपोर्ट से सीधे एंबुलेंस में बैठाकर कड़ी सुरक्षा के बीच आश्रम के लिए रवाना किया गया. इस दौरान समर्थकों ने जमकर जयकारे लगाए और बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए मौके पर मौजूद रहे.

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हाईकोर्ट के आसाराम को सेंट्रल जेल में सरेंडर करने के आदेश

प्रशासन को पहले से ही बड़ी भीड़ जुटने की आशंका थी. इसी को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था. पुलिस अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखी और यातायात व्यवस्था को भी सुचारु बनाए रखने का प्रयास किया.

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में आसाराम की सजा को बरकरार रखा है. अदालत के फैसले के बाद अब आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल में ही सरेंडर करना होगा. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शहरभर में दिनभर चर्चाओं का माहौल बना रहा और लोगों की भीड़ भी उमड़ी रही.

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