कोटा शहर के किशोरपुरा थाना क्षेत्र के साजिदहेड़ा में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसे में दो बच्चों की करंट से मौत हो गई, यह हादसा निर्माणाधीन मकान की आरसीसी (RCC) छत पर पानी भरते समय हुआ है. हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया. परिवार के एक बेटे और एक भांजे की एक साथ मौत से घर में कोहराम मच गया.

मृतक आदिल पुत्र के पिता शब्बीर ने बताया कि निर्माणाधीन मकान की नई डाली गई छत पर क्यारियों में पानी भरा जा रहा था. उस वक्त भांजा समीर और बेटा आदिल छत पर थे. पानी की मोटर जिस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से चल रही थी, वह लोहे की जाली पर बंधा हुआ था. उसी जाली के पास से निजी बिजली कंपनी केईडीएल की बिजली लाइन भी गुजर रही थी.

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करंट लगने से गई दोनों बच्चों की जान

परिजनों के मुताबिक, इसी दौरान अचानक करंट फैल गया और आदिल पुत्र शब्बीर तथा समीर पुत्र रमजान उसकी चपेट में आ गए. दोनों बच्चों को गंभीर हालत में तत्काल एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं, करंट लगने से एक साथ दो बच्चों की मौत की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया है, साथ ही बच्चों के परिजनों का घटना के बाद से रो-रोकर बुरा हाल है.

परिजनों ने की बिजली कंपनी पर कार्रवाई की मांग

परिजनों ने हादसे के लिए निजी बिजली कंपनी केईडीएल की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. उनका आरोप है कि बिजली लाइन और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ. परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, किशोरपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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