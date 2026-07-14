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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'ऐसी कार्रवाई हो की बदमाशों की कांप जाए रूह', सीएम भजनलाल शर्मा का अधिकारियों को कड़ा निर्देश

'ऐसी कार्रवाई हो की बदमाशों की कांप जाए रूह', सीएम भजनलाल शर्मा का अधिकारियों को कड़ा निर्देश

Rajasthan News: सीएम भजन लाल शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि अब किसी भी जिले में गंभीर अपराध हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सीधे संबंधित आईजी और एसपी की होगी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 14 Jul 2026 10:15 AM (IST)
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राजस्थान में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए. सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई हाई लेवल समीक्षा बैठक में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि अब किसी भी जिले में गंभीर अपराध हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सीधे संबंधित आईजी और एसपी की होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों पर ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ने अलवर, श्रीगंगानगर और भरतपुर में हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर पुलिस अधिकारियों से जवाब-तलब भी किया. वहीं, गोगुंदा में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए.

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अपराधियों की गिरफ्तारी काफी नहीं- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी कर देना काफी नहीं है. खासकर नशा तस्करी, संगठित अपराध और साइबर क्राइम में पूरे नेटवर्क को खत्म करना होगा. उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि ड्रग्स तस्करों, गैंगस्टरों और अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले पूरे गिरोह तक पहुंचकर कार्रवाई की जाए, ताकि अपराध की जड़ ही खत्म हो सके.

सोशल मीडिया नेटवर्क और आर्थिक ताकत पर करनी होगी चोट- सीएम

उन्होंने कहा कि अपराधियों के सोशल मीडिया नेटवर्क और उनकी आर्थिक ताकत पर भी चोट करनी होगी. हवाला कारोबार, भू-माफिया और अपराध से होने वाली कमाई के सभी रास्ते बंद किए जाएं. साथ ही ड्रग तस्करों की अवैध संपत्तियों को जब्त करने और उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई तेज की जाए.

साइबर अपराधों पर सीएम ने जताई चिंता

साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने साइबर पेट्रोलिंग बढ़ाने, साइबर सेल को और मजबूत करने तथा डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोहों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राजस्थान में साइबर ठगी का कोई भी नेटवर्क नहीं बचना चाहिए.

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराभ गंभीर- सीएम

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों को बेहद गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों में तेज जांच, सख्त कार्रवाई और दोषियों को जल्द सजा दिलाने पर जोर दिया. बैठक के अंत में उन्होंने सभी जिलों में नियमित सीएलजी बैठकें कराने के निर्देश दिए, ताकि पुलिस और आम लोगों के बीच बेहतर तालमेल बने और कानून-व्यवस्था और मजबूत हो सके.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 14 Jul 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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