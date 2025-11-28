राजस्थान: जयपुर में ट्रैफिक जाम से राहत, सिग्नल में बदलाव से सुधरी व्यवस्था
Jaipur News: जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नवाचार कर रहे हैं. उन्होंने रामबाग, नारायण सिंह सर्कल सहित 5 चौराहों पर सिग्नल चक्रों में बदलाव किए.
जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल शहर में न केवल उत्कृष्ट कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, बेहतर और निर्बाध बनाने के लिए भी अभिनव प्रयोग कर रहे हैं. यातायात के भारी दबाव वाले स्थानों (पॉइंट्स) को चिन्हित कर, सुगम यातायात संचालन के लिए किए गए नवाचारों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिससे शहरवासियों को बड़ी राहत मिली है. पुलिस आयुक्त के निर्देश पर यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए निम्नलिखित प्रमुख चौराहों पर सिग्नल चक्रों में बदलाव किए गए हैं.
इन 5 महत्वपूर्ण स्थानों पर किए गए सफल नवाचार
रामबाग: नेहरू गार्डन की ओर से आने वाले ट्रैफिक के लिए समय बढ़ाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सुबह और शाम के व्यस्त समय में बेहतर और सुचारू संचालन देखने को मिला है.
नारायण सिंह सर्कल: सुबह के समय टोंक रोड अजमेरी गेट की ओर से आने वाले ट्रैफिक का समय कम किया गया है, जबकि शाम को रामबाग की ओर आने वाले ट्रैफिक के लिए समय बढ़ाया गया है.
रामनिवास बाग न्यू गेट: यादगार से सांगानेरी गेट की ओर आने वाले ट्रैफिक के लिए समय बढ़ाया गया है, और रामनिवास बाग से आने वाले ट्रैफिक का समय कम किया गया है. इन बदलावों के कारण अब एक ही लाइट सिग्नल में अधिक वाहन निकल पा रहे हैं.
गणपति प्लाजा: खासा कोठी की ओर जाने वाले ट्रैफिक का समय बढ़ाया गया, और मर्जिंग ट्रैफिक (मिलने वाले यातायात) का समय कम किया गया है.
ज्योति नगर थाना मोड़: इस मोड़ पर भी सिग्नल चक्रों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं.
इन सभी पांचों स्थानों पर नवाचार लागू करने के बाद यातायात संचालन के बेहतर परिणाम सामने आए हैं, जिससे वाहनों का प्रतीक्षा समय (Waiting Time) कम हुआ है.
आगामी नवाचार की योजना
इस नवाचार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, पुलिस विभाग अब जगतपुरा की ओर से जेएलएन रोड तक आने-जाने वाले ट्रैफिक के समय को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. इसके लिए केवी 3, हनुमान तिराहा और मॉडल टाउन कट पर सिग्नल व्यवस्था में बदलाव किए जाएंगे.
इसके अतिरिक्त, मोतीडूंगरी, जेडीए और ओटीएस जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी यातायात प्रवाह के परीक्षण की योजना है, ताकि भविष्य में यहाँ भी सुधार लागू किए जा सकें. पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल के मार्गदर्शन में किए जा रहे ये प्रयास शहर की यातायात व्यवस्था को और अधिक दक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
