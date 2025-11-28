जयपुर की हवा में जहर, कई इलाकों में खतरनाक स्तर पर AQI, सीतापुरा समेत ये इलाके ज्यादा प्रभावित

मौसम के करवट लेने के साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर की हवा भी दिनों दिन जहरीली होती जा रही है. हवा में प्रदूषण की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है. राजधानी जयपुर में इन दिनों सुबह और रात के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन ढाई सौ के आस पास है. जहरीली हवा लोगों की सांसों में घुल कर उन्हें बीमार कर रही है. अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है.

राजधानी जयपुर के साथ ही राजस्थान के तमाम दूसरे शहरों का भी कमोवेश यही हाल है. खाटू श्याम की नगरी सीकर में तो हफ्ते भर पहले हवा में प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 24 घंटे के अंदर सिर्फ एक इलाके के 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.

स्वास्थ्य पर गहरा असर

राजधानी जयपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो किसी को आंख में जलन हो रही है. किसी को इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो किसी का ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ी हुई है. जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ० सुनील कुमार महावर का कहना है कि एयर पॉल्यूशन की वजह से होने वाली बीमारियों के मरीजों की संख्या अस्पतालों में 40 से 50 फ़ीसदी तक बढ़ गई है. उनका कहना है कि घर से बाहर निकलने पर इन दिनों मास्क बेहद जरूरी है. बच्चों बुजुर्गों और बीमार लोगों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है.

मॉनिटरिंग में खामी और लोगों की परेशानी

राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जयपुर शहर में करीब 10 जगहों पर डिस्प्ले स्क्रीन लगा रखी है. आदर्श नगर इलाके में लगी स्क्रीन आधी खराब है. इसका कुछ हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है. बाकी हिस्से में भी साफ डिस्प्ले नहीं आता. इमेज और आंकड़े धुंधले नजर आते हैं. समझा जा सकता है कि जो सरकार और सिस्टम पॉल्यूशन का लेवल बताने वाली स्क्रीन की देखरेख नहीं कर पा रहा है, वह प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कितना सजग और गंभीर होगा, इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है.

जयपुर में इंडस्ट्रियल इलाके सीतापुरा में एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन बाकी इलाकों में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता. यहां तमाम लोग सड़कों पर मास्क लगाकर या चेहरे को कपड़े से ढककर चलते हुए दिखाई देते हैं. लोगों का कहना है कि हवा की क्वालिटी खराब होने से बाहर निकलने पर कभी सिर दर्द होता है, कभी जी मिचलाता है तो कभी उलझन होती है.