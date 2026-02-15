हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जयपुर में रफ्तार बनी काल, फुटपाथ पर सब्जी बेच रहे युवक को कार ने कुचला, CCTV में कैद हुआ हादसा

जयपुर में रफ्तार बनी काल, फुटपाथ पर सब्जी बेच रहे युवक को कार ने कुचला, CCTV में कैद हुआ हादसा

Rajasthan News: जयपुर में तेज रफ्तार टैक्सी कार ने फुटपाथ पर सब्जी बेच रहे महेश सैनी को कुचल दिया. टक्कर में उनकी मौके पर मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर घायल है. आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 15 Feb 2026 12:21 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी जयपुर के टोंक रोड स्थित महावीर नगर में तेज रफ्तार कार ने ऐसा कहर बरपाया कि देखने वालों की रूह कांप गई. फुटपाथ पर रोज की तरह सब्जी की रेहड़ी लगाकर अपना गुजारा कर रहे महेश सैनी की इस दर्दनाक हादसे में मौके पर ही मौत हो गई. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज अब सामने आया है.

बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार काफी तेज रफ्तार में थी और अचानक अनियंत्रित हो गई. सबसे पहले उसने सड़क पर खड़ी दो बाइक और एक बैटरी रिक्शा को टक्कर मारी.

इसके बाद कार सीधे फुटपाथ की ओर मुड़ी, जहां महेश सैनी अपने बेटे के साथ सब्जी बेच रहे थे. कार ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि महेश कई फीट दूर जा गिरे और कार का अगला हिस्सा उन्हें कुचलता हुआ निकल गया.

बेटे की हालत गंभीर, कार सवार भी घायल

हादसे में महेश सैनी के साथ मौजूद उनका बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि कार में बाहर से आए कुछ पर्यटक सवार थे. यह एक टैक्सी कार थी.

चश्मदीदों का कहना है कि कार में बैठे यात्रियों ने ड्राइवर को कई बार गाड़ी धीरे चलाने को कहा था, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी. हादसे में कार सवार कुछ लोग भी घायल हुए हैं.

पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. आरोपी ड्राइवर जसवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

दो दिन पहले हुए इस हादसे का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में गुस्सा है. स्थानीय लोग रफ्तार पर लगाम लगाने और इलाके में सख्त ट्रैफिक निगरानी की मांग कर रहे हैं.

Published at : 15 Feb 2026 12:21 PM (IST)
Car Accident RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Sadhguru के आश्रम में कैसे बनता है लोगों का खाना? सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
